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票投民進黨、青年上戰場？賴清德：我當總統 戰爭風險最低

記者丘采薇、余采瀅、林佩均／連線即時報導
民進黨總統參選人賴清德14日到豐原慈濟宮參香。(記者黃仲裕／攝影)
民進黨總統參選人賴清德14日到豐原慈濟宮參香。(記者黃仲裕／攝影)

民進黨總統參選人賴清德昨天接受台視專訪，被問到外界認為選了民進黨之後，戰爭風險會提高。賴清德說，所謂「票投民進黨、青年上戰場」，完全是選舉語言，也是配合中國為了在台灣扶植親中政權的大外宣作為；若他當總統，相較於其他候選人，戰爭的風險是最低的，「因為我最能夠守護國家的安全」。

賴清德說，中國介入台灣這場選舉的方式很多，就是用武力威脅，然後大外宣把台灣這場選舉定位為「戰爭跟和平的選舉」；在野黨也呼應這樣的口號，「還滿可惜的」。

「如果我當總統，相較於其他候選人，戰爭的風險是最低的，因為我最能夠守護國家的安全，守護中華民國台灣的國家利益。」賴清德說，他的方式就是在蔡英文總統的四大堅持之上，再提出和平四大支柱行動方案。

被問到副手是否為駐美代表蕭美琴，賴沒正面回應。他表示，決定誰來搭配的時候，都以國家未來的需要為主；希望在被推薦的人選成為副手之後，能夠襄贊他，發揮互補的關係。

賴清德也再度強調，當選後，每年至少二百億元用來提升醫事護理人員待遇。

他昨在台中則指出，若當選，全台民生用電也要全面檢討，冷氣、電視、冰箱等電器，能源效率不到一級的要淘汰，並由政府補助。

賴清德 民進黨 中華民國

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