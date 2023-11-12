大屋頂下／下架民進黨與上架共產黨 賴清德的台獨巨嬰奶瓶

民調顯示有六成民意要「下架民進黨 」。賴清德 說，真正的主流民意是九成台灣人反對「上架共產黨」。

賴清德此語可有兩種解釋。一、如果國民黨侯友宜或民眾黨柯文哲當選總統，就是「選出了親中政權」（賴清德語），那就會促成中共 併吞台灣，「上架共產黨」。二、這是繞個圈子說，國民黨與民眾黨皆是「親中政黨」，他們當選其實與中共當選無異，就是「上架共產黨」。

此次大選，非綠陣營的兩岸思維與賴清德存有差異，此為人所共見。然而，這正是民主政治的當然現象與正常現象。但賴清德卻將此種民主思辨與競爭的天經地義，扭曲為敵我鬥爭，甚至乾脆影射藍白政黨就是共產黨，這場大選不可「上架共產黨」。

姑且比擬不倫地借毛澤東的話來說，民主政黨之間的政策思辨與競爭可說只是「人民內部矛盾」，但賴清德卻將之加工為「敵我矛盾」，將藍白政黨喻為共產黨。

眼前有兩個鮮明的例證值得借鑒。

一、以哈戰爭開打，引爆了舉世震驚的人道主義慘劇，以色列民調顯示，有76％的受訪者希望「下架內唐亞胡」。以色列人民當然支持政府強硬因應外敵，但他們卻在戰爭進行中的此際，反對內唐亞胡政府的過激行動，認為這已重傷以色列的形象。此時的內唐亞胡必須對此種民意銳意斟酌，他絕不會說，這76％的民意是「哈瑪斯同路人」，主張的是「上架哈瑪斯」。

二、同樣是以哈戰爭，約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府與加薩走廊的哈瑪斯政團，在面對以色列的戰略路線上分歧已久。此次哈瑪斯開釁後，西岸拒絕參戰，自治政府主席阿巴斯說，哈瑪斯的策略與行動不能代表巴勒斯坦；此舉顯然分裂了巴勒斯坦，但這畢竟是西岸與加薩各自「民主」運作出現的歧異與選擇。哈瑪斯不曾說：西岸的巴勒斯坦人是「以色列的同路人」，他們要在巴勒斯坦「上架以色列」。

賴清德的民主水準，非僅比不上神奇的以色列，甚至遠不如大有爭議的哈瑪斯。

賴清德與非綠陣營的兩岸政策呈現差異，總統大選正是將這些差異放在選民面前進行細緻思辨、競爭與選擇的平台。正如以色列人支持政府強力對抗外敵，但反對內唐亞胡的穿越底線；西岸巴勒斯坦也努力因應以色列，但不苟同哈瑪斯的玩火自焚。而賴清德與非綠的兩岸思維差異，說到底，只是藍白主張「依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，重啟兩岸對話交流」，而賴清德則主張以「務實台獨」與中共相持，如此而已。這樣的民主思辨、競爭與選擇，居然被民進黨狂轟為「中共同路人」，更被賴清德指為「上架共產黨」。匪夷所思。

眾人皆知，民進黨大力平反白色恐怖受難者。白色恐怖有不少冤假錯案（如雷震案、七一三澎湖事件），但絕大多數涉案者皆為當時所稱的「匪諜」。匪諜案是國共內戰中的延伸，在性質上與民主運動不同。然而，民進黨一貫是以「民主菁英烈士」的地位尊奉這些「匪諜」，陳水扁在馬場町的碑文稱受難者是「1950年代為追求社會正義及政治改革之熱血志士」，卻完全未提這些人是真正的「中共同路人」。

1950年代，台灣的許多「熱血志士」確實曾在「紅色中國」與「藍色中國」之間陷於苦悶選擇，如李登輝曾加入中共，那才是想要「上架共產黨」。因此，民進黨若用此種「大中國」的史觀來平反白色恐怖受難者，也許尚能理解。然而，在今日台灣的民主政治中，也有許多自認為是「為追求社會正義及政治改革的熱血志士」，只因主張「下架民進黨」（民主語彙稱「政黨輪替」），卻被民進黨及賴清德完全否定了他們的「正義／改革／熱血」，而逕指為「中共同路人」（匪諜的時代語）。將匪諜視為民主運動，卻將民主運動視為匪諜。豈有此理之一。

白色恐怖至少還要經過軍法審判，判定「匪諜」。但民進黨及賴清德，卻完全不經任何法律程序，即逕指民主異議者為「中共同路人」，甚至影射他們等同共產黨。豈有此理之二。

1950年代有白色恐怖，留下遺憾，但那畢竟是威權時代的威權事件。然而，時至今日21世紀20年代，竟然出現了綠色恐怖，這卻是在民進黨及賴清德自豪的民主時代出現的反民主事件。豈有此理之三。

賴清德必須有起碼的民主素養，應當容納並尊重多元民意對兩岸政策的參與及思辨，不可將「人民內部矛盾」惡意政治加工為「敵我矛盾」。

畢竟，台灣有辜振甫、辜寬敏兄弟。寬敏曾指振甫為中共同路人嗎？也有黃智賢、黃偉哲、蘇紫雲兄弟姐妹。弟弟曾指姊姊是中共同路人嗎？又有黃曙光、黃珊珊兄妹，誰是中共同路人？

對兩岸政策的見解歧異，正如以色列內部今日之歧異與巴勒斯坦內部今日之歧異，不必互視為敵人，應當容許民主的思辨、競爭，為國家找到一條眾人出自民主選擇的最佳道路。

同為兄弟姊妹還是兄弟姊妹，同為台灣人還是台灣人，不必因此撕裂，不必把任何人汙指為「中共同路人」，不可再回到「中國豬滾回去」的年代。這是民主，不是內戰。

賴清德在1997年任國大代表期間，曾高舉「台灣獨立萬歲」的牌子在議場示威，那可說是他從政的嬰兒時期。但是，幾十年來，國際、兩岸及台灣內部政治皆已丕變，這位台獨嬰兒經過長期的閱歷及淬煉，理應有相當的成長與進步。然而，眾人見到的今日賴清德，卻仍如一個台獨巨嬰，在他已經登上參選總統的高度，竟然仍用「國民黨民眾黨就是共產黨，就是中共同路人」這種幼稚低級的影射手法來操弄他的兩岸論述。難道是童言勿忌？

平實而論，這是1450及側翼的廉價語言。賴清德做為中華民國總統參選人而出此語，就未免太不長進、太不負責任，更完全暴露了他的反智與低能。甚至必須說一句重話：太不入流了。

確實有許多選民對賴清德及民進黨存有疑懼。如侯友宜說：「下架民進黨，難道六成民眾都是中共同路人？」賴清德必須反省，不能迴避。

如果賴清德當選中華民國總統，宣誓遵守中華民國憲法，卻如一個巨嬰仍抱著台獨奶瓶，包著「台獨黨綱／台灣前途決議文」的尿片。請問賴清德：這樣的形象，您覺得可堪入目嗎？