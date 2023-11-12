民進黨不分區 陳時中被指仇恨值高恐落馬

衛生福利部前部長陳時中（右二）11日到高雄，幫民進黨籍左楠區立委候選人李柏毅助選。（記者王勇超／攝影）

民進黨 不分區立委提名委員會13日審議推薦名單，據悉，人選幾乎已定案，目前草擬不分區安全名單12席，男女各半。傳醫界自救連署稱前衛福部長陳時中 仇恨值高，陳恐因此落馬。先前未曝光的人選尚包括靖娟基金會執行長林月琴、醫師公會全聯合會理事長周慶明、屏東縣衛生局長張秀君。不分區立委名單預計15日召開中執會通過。

本報系聯合報報導，民進黨人士表示，目前較有共識的不分區推薦名單，「政治組」名單預估有新潮流沈發惠、湧言會林楚茵、英系莊瑞雄、綠色友誼羅美玲、立法院黨團總召柯建銘，正國會則由立法院長游錫堃續任，再戰國會龍頭。若以安全名單僅有12席來看，專業組可運用席次空間相當有限。民進黨人士指出，專業組除了現任立委洪申翰、范雲，呼聲高者尚有兒少議題代表林月琴、醫界代表周慶明與護理代表張秀君。

派系人士表示，近期黨內派系略有躁動，幾起綠營負面新聞，消息來源都指向自家人，研判在不分區提名期間，派系間「警告」意味十足。民進黨人士表示，黨內親賴派系已有共識，無論不分區結論如何，要確保名單一錘定音，以穩固賴清德 黨內領導地位。

台北中國時報報導，民進黨不分區立委提名委員會第一次開會時，國會龍頭游錫堃名字後面註明「自己說不要連任」，但第二次，括弧後面文字已經拿掉，因此游將再列政治組第一名。

報導說，近日傳出醫界連署單，批不分區最後居然要由陳時中取代醫師代表，難道往後疫情再來要改由牙醫解決嗎，難道民進黨不知民間對陳時中仇恨值多高？

陳時中昨表示，就他所得到的訊息，是有人刻意放出分化消息，刻意操作議題。