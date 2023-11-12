新聞評論／代孕修法與陸生納保 蔡政府政策轉彎再騙票

陸生納入健保延宕12年，衛福部選前呼應指最快2024學年上路。（本報資料照片）

2024總統大選增溫，蔡政府長期卡關的幾個案子最近突然放行。交通部宣布明年3月1日解除兩岸旅遊禁團令；衛福部證實將鬆綁代理孕母，修法草案明年底送行政院審議；民進黨 主席賴清德 也提出陸生納入健保 ，衛福部呼應指最快2024學年上路。這些案子因不同因素持續受阻，現在突然鬆綁，時程卻都訂在大選之後，蔡政府的決策動機與政治操作，都引起聯想。

禁團令影響業者生計，陸生納保攸關人權保障，蔡政府無動於衷；代理孕母缺乏社會共識，蔡政府不敢碰觸。如今一一鬆綁，為蔡政府和賴清德博取了一些聲量，甚至也可能為2024大選圈了一些選票，但決策大轉彎的政治斧鑿太深，而其心機則昭然若揭。

這些政策轉折的背景與時機，都很值得玩味。例如，蔡政府堅持兩岸團體旅遊必須對等開放，無視禁團令只會扼殺業者的生路，卻不能禁絕民眾赴陸旅遊的需求，更無法保障民眾的旅遊安全與相關權益。但在旅遊業者為解決生存困境，全面力挺主張「兩岸交流對話，陸客陸生必列優先」的國民黨總統參選人侯友宜後，蔡政府馬上宣布將解除禁團令，什麼對等開放都不必了。

又如代理孕母可以滿足生育渴望，但可能涉及倫理爭議，要求修法開放代理孕母的聲音很大，反對阻力也很強烈，蔡政府就縮頭噤聲，兩邊不得罪。但在推動代孕修法的前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿，被民眾黨列入不分區安全名單，而民眾黨總統參選人柯文哲更將代孕納入政見後，原本否認相關修法的衛福部，也以「男男家庭增多，無法迴避代孕」為由而態度大轉變，彷彿社會突然有共識了。

至於賴清德以「人權沒有國界」提出陸生納健保，則是既諷刺又弔詭。諷刺的是，陸生來台12年，民進黨就是陸生納保的最大阻力；尤其賴清德先後擔任行政院長和副總統，卻到選總統時才想起陸生也有人權。弔詭的是，民眾黨傳將陸配徐春鶯列入不分區立委名單，陸委會以違憲的「兩國論」否定陸配參政權利，賴清德也嚴辭抨擊，煽起陸配歧視與抗中情緒，接著突然提出的陸生納保，不過是試圖搶回一點道德高地，並沖淡抗中升高的「疑賴論」陰影。

但這些政策其實都已討論經年或規畫多時，原本可以馬上推出，蔡政府卻把可能落實的時間都推到明年選後，時程選擇的玄機，耐人尋味。禁團令預定明年3月解除，至少業者和民眾還能盯著要求蔡政府下台前實現諾言；陸生訂在明年8月新學年納保，代理孕母則排到明年底修法，屆時選票圈走了，蔡政府已下台，部長換人做，國會結構也改變了，如果承諾跳票，這筆帳找誰算？

比較起來，賴清德鎖定青年族群提出的學費、學貸、房租、房貸等大補貼政策，以及喊話增加老農津貼等社福津貼給付政見，行政院莫不如應斯響，不惜破壞財政紀律也要大幅加碼；更重要的是劍及履及，趕在民眾投票前就能落袋為安。政策買票已不稀奇，但讓撒幣政見在選前就兌現，更看見搶票與固票的心機。

然而，青年補貼與老農津貼選前保證入袋，團客解禁、代孕修法、陸生納保等政策鬆綁，選後看得到不一定吃得到，凸顯政院變成競辦、價值淪為工具的錯亂與荒謬。但不管能否兌現，這些政見的提出與政策的轉彎，不是因為苦民所苦與體恤民瘼，也看不到道德高度與價值堅持，而只有選票的計算、時機的選擇與政治的操作，甚至只是懶政的補救和再騙一票的投機。