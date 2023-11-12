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新聞幕後／「全民調」釀分裂危機 馬朱急拆彈

記者 王寓中、陳洛薇
朱立倫表示，全民調是藍白目標，但還有對比，互比及占比細節要談。（記者王昭月／攝影）
朱立倫表示，全民調是藍白目標，但還有對比，互比及占比細節要談。（記者王昭月／攝影）

為解藍白合僵局，前總統馬英九關鍵時刻投下震撼彈，提出「全民調」方案，民眾黨總統參選人柯文哲立即欣然接受，但國民黨主席朱立倫和黨籍總統參選人侯友宜仍主張德國模式就是全民調，前、現任黨主席分歧，黨內動盪不安，馬朱緊急拆彈才化解危機。

馬英九突然出手、高雄市前市長韓國瑜跟進支持，排除政黨支持度的全民調，不只讓黨內詫異，連民進黨人都跌破眼鏡，還嘲諷馬英九附和柯文哲，陪玩不公平遊戲，讓柯文哲撿了便宜。不過國民黨內有人反對，也有人支持，意見分歧，更多的是選擇不表態，憂心黨內形成對立，亂上加亂。

藍白合不合吵了一個月，選民都已相當不耐，馬英九登高一呼提解方，主張用全民調來決定人選，正是考量時間緊迫，總要找出方法推進「藍白合」，才有機會達成下架民進黨的終極目標。

不過馬英九不知道的事，朱立倫11日說了，朱透露藍白從未中斷過政黨協商，共同想法都是以全民調方式，真正討論重點是「三比」，即對比、互比和占比的問題。而侯友宜的立場也不變，就是「個人擺最後，希望整合在野力量」，既然已進入政黨協商，他尊重兩黨主席的協商結果。朱侯都有藍白合的共識，也立場一致希望能和柯文哲達成合作目標，朱侯也準備共識方案，要與柯協商。

藍白還待協商，但時間不等人，馬英九心情急切，事前又未能和朱侯溝通，結果提出主張後，黨中央不埋單，侯更顯尷尬，黨內兩派互槓，甚至還有中評委跳出來要求侯退選，演變成「換侯2.0」，反吹皺一池春水，讓侯受重傷，當然非馬所樂見，因為馬主張藍白組合賽，絕非淘汰賽。

馬朱溝通後，後續由朱和侯友宜以全民調方案去跟柯文哲協商，是否納入政黨支持度、藍白組合和政黨支持度的占比，也由朱去跟柯談，馬表示尊重。歷經兩天震盪，國民黨步調回歸一致，但藍白合難題仍擺在眼前。

藍白兩黨若有心要合，趕在11月20日前完成全民調，絕非不可能，接下來就看柯文哲的答案，「藍白合」一詞貢獻給柯不少聲量，輿論熱度賺得缽滿盆滿，也該是面對現實時刻。

民調 馬英九 柯文哲

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