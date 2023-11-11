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蔡英文：不要相信「一黨獨大」 在台灣人民最大

記者余采瀅／台中即時報導
總統蔡英文11日到台中市西區德順宮開講，力挺中六選區立委參選人江肇國。(記者余采瀅／攝影)
總統蔡英文11日到台中市西區德順宮開講，力挺中六選區立委參選人江肇國。(記者余采瀅／攝影)

蔡英文總統今早到台中市西區德順宮參拜，力挺中六選區立委參選人江肇國。蔡英文表示，很多人說「民進黨一黨獨大」，沒這個道理，執政者也受到監督與制衡，民眾會用選票提醒執政者，「不要相信一黨獨大，在台灣人民最大」。

蔡英文說，這幾年執政團隊很打拚，還碰到疫情與豬瘟的挑戰，但都一關一關過，因為有很能幹的團隊，「更重要的是台灣人民都支持我們，讓我們有信心」。

蔡提到，她從2016執政到現在，國家力量增長很多，2016年台灣GDP17.5兆(台幣，約5363.9億美元)，今年預計可以達到23兆(台幣)，不論在經濟還是科技，台灣都是世界供應鏈最重要的一環，台中精密產業更是重中之重，並有半導體產業，台中的產業是台灣的重鎮所在。在國際評比上，她上一任台灣的民主有需再改進的地方，但現在台灣民主是接近完美的民主。

蔡指出，台灣人這幾年投資國防產業，漢翔公司要做出66架高級教練機，現已交貨21架；大台中地區也設F16戰鬥機維修中心，未來台灣的戰鬥機就可自己維修。另最近很有名的台灣潛水艦，在她之前很多總統都想做潛水艦，但這次我們做成了，我們加強國防，不是為了要戰爭，而是要確保我們會有和平，尤其潛水艦出來時，全世界都看到台灣的決心，台灣人是有決心防衛自己。

蔡說，台灣的民主、經濟、國防，全世界都給我們肯定，「全世界都要上架台灣，有什麼道理要下架現在的執政黨？沒有那個道理」，我們繼續在正確道路上前進，要選一個對的人帶領大家，這個人就是對國家大政熟悉，且非常有決心的賴清德

蔡說，國家這幾年財政不錯，因此做了很多建設，台灣基礎建設原在全世界排19名，現已到12名，而國際競爭力也排名第6名，我們做建設並照顧老幼，都是為了投資未來，讓國家持續進步，持續進步的動力不要停下來，蔡英文的團隊讓賴清德接棒，一直往前走。

蔡也說，這幾年我們努力做事，也做出成績，就是有國會多數的支持，才有足夠力量做對國家有利的事情，國會過半很重要，這次過半關鍵就是中西東南區，這一席立委要守住，讓江肇國接棒黃國書。

蔡英文最後強調，很多人說「民進黨一黨獨大」，但執政者也受到監督與制衡，她2016年當選總統票很高，2018年選得不好，2020年選民再給她一次機會，2022年選民又提醒她要注意一下，這就是民主機制，民眾會用選票提醒執政者，沒有政黨與總統比人民大，不要相信一黨獨大，不要說民主獨裁，沒這個道理，「在台灣人民最大」。

立委黃國書說，「藍白合」一直不成功，變成「藍白拖」，不知道他們對於台灣的立場是什麼？也不知道他們要怎麼顧台灣？就只要把民進黨拉下，這次的選舉對台灣非常關鍵，偏偏在野黨要唱衰台灣，並破壞台灣國防自主，所以大家要相挺賴清德與江肇國，江肇國當過三屆議員，有豐富經驗，是最好接棒黃國書的人選。

江肇國說，台中市前市長林佳龍與立委黃國書，這10多年把中西東南顧得很好，他這次接棒，承諾要與黃國書一樣當最優秀的立委。

總統蔡英文11日到台中市西區德順宮開講，力挺中六選區立委參選人江肇國。(記者余采...
總統蔡英文11日到台中市西區德順宮開講，力挺中六選區立委參選人江肇國。(記者余采瀅／攝影)
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總統蔡英文11日到台中市西區德順宮開講，力挺中六選區立委參選人江肇國。(記者余采瀅／攝影)

蔡英文 賴清德 民進黨

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