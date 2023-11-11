馬英九籲全民調 韓國瑜跟進 柯文哲感謝

國民黨總統參選人侯友宜昨表示，不管外面風風雨雨，他都堅定自己的步伐，一直往前衝。(記者曾吉松／攝影)

「藍白合」協商瀕臨破局，前總統馬英九 昨天拋出震撼彈，主張以「侯柯配」或「柯侯配」與民進黨「賴蕭配」做對比式的全民調 ，來決定正副總統參選人；高雄市前市長韓國瑜跟進表態支持，呼籲「合則兩利，分則兩害」，請求國民黨 、民眾黨的主事者採納，相信全民調能提出一個具有「全民」基礎的勝選組合。

國民黨及民眾黨協商「藍白合」仍無結果，親民黨主席宋楚瑜昨表示，藍白目前共同的政見、理念、主張未完全達成一致，現在雙方各懷要求的東西，心結不容易解，藍白目前為止互不信任，目前沒讓人覺得將來會有像樣的團隊。

對於馬英九拋出以全民調進行藍白合，宋楚瑜表示，任何人都有提出建議權利，但整合是兩個政黨彼此商量，不是個人提出見解，他尊重兩個政黨提出看法。是否認為藍白可以比民調整合？宋楚瑜表示，民調如果是真的，那「OK」，但過去台灣的紀錄不好。

TVBS報導，朱立倫與黨務高層昨天上午才收到馬英九提出的方案，經過黨中央討論後，已定調回到「德國模式」，就是全民調，除了「侯柯配」對賴蕭配、「柯侯配」對賴蕭配的民調占二分之一，另外，國民黨跟民眾黨的政黨支持度占二分之一。

國民黨總統參選人侯友宜表示，國民黨主席朱立倫提出日、德模式，都有涵蓋民調部分，希望政黨協商趕快協調出結果，愈快愈好。

若全民調 柯：立即恢復協商

韓國瑜也對馬英九的主張表示高度支持與贊同，並說「合則兩利、分則兩害」，是再明顯不過的事實，兩黨主事者，應採納馬英九的籲請，相信全民調能夠提出一個具有「全民」基礎的勝選組合。

民眾黨總統參選人柯文哲說，他鄭重承諾，只要國民黨與侯友宜願以「全民調」方式進行整合，兩黨可立即恢復「政黨協商」。柯文哲表示，唯有公開透明且為人所信服的整合方式，才能真正完成2024政黨輪替的終極目標、為台灣的民主展開新頁。