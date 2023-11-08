姚立明與柯文哲決裂 也曾罵民進黨垃圾

民進黨總統參選人賴清德（左）宣布，競選總部主任委員由前立委姚立明（右）擔任。(記者邱德祥／攝影)

民進黨 總統參選人賴清德昨公布競總幹部，最大亮點莫過於姚立明出任競總主委，用來「打柯」；但姚一路以來政治光譜變動劇烈，甚至被稱「政治變色龍」，且和曾合作過的對象多有摩擦、批判，更曾在2018年說過「民進黨是垃圾」，能否助賴打柯，有待檢驗。

姚立明早年加入過新黨並當選立委，參與過「倒扁運動」，也曾出任小英教育 基金會董事，2014年出任台北市長參選人柯文哲 的競選總幹事，成功讓柯入主北市府。

他1995年在高雄縣代表新黨當選第三屆立法委員；1997年間，因與朱高正、黃國鐘等人不和，又被前兩者指控詐財而退出新黨。卸任立委後，姚一度淡出政壇，2006年在「倒扁運動」中復出擔任副總指揮；2007年，姚與部分倒扁核心幹部組成紅黨，並成為紅黨不分區立委名單，但未當選。

2012年總統大選時，姚立明支持民進黨候選人蔡英文，同年出任小英教育基金會董事，展開與民進黨合作。2014年參與台北市長選戰，被認為是姚立明的政治代表作，當年在「綠白合」氛圍下成功操盤，柯文哲最終以無黨籍身分當選台北市長。

2018年，姚立明與柯文哲正式決裂。姚稱柯說「兩岸一家親」，又不願正面回應蔡英文總統提問的「台灣價值」，讓他覺得柯是個沒有價值觀的人，沒辦法再挺他。但姚與綠營並非沒有過摩擦。2018年底，姚立明在政論節目中談到未來民進黨是否可能再出現「綠白合作」，他要民進黨2020年直接讓出政權，「因為柯文哲不會加入民進黨，民進黨是垃圾」、「我再講一遍，民進黨是垃圾，垃圾不分藍綠」。