耐心等？侯友宜：結合志同道合朋友往前走

民眾黨總統參選人柯文哲（中）昨被問及藍白合進度，他表示「我猜幕後還是有很多人在穿梭」。(記者蔡世偉／攝影)

「藍白合」進度停滯，民眾黨總統參選人柯文哲 日前表示「請大家耐心等待」，柯競選總幹事黃珊珊則稱柯下周安排要跟副手拍照；是否還有耐心等待柯文哲？國民黨 總統參選人侯友宜昨天表示，會結合志同道合的朋友一起努力往前走；被問到火車過站還要等柯嗎？侯未正面回答。

媒體追問，柯文哲還是志同道合的朋友嗎？侯說，國民黨很清楚，會以堅定力量結合大家團結在一起，志同道合的朋友都會真正好好思考政黨輪替；國民黨在政黨協商中，他身為總統參選人，會努力、積極把每個角色做好。

柯文哲昨到高雄參加黨籍立委參選人曾尹儷競選總部成立大會，被問及藍白合進度，柯簡短回應「我猜幕後還是有很多人在穿梭，這一定是這樣的」。但柯文哲也說，如果選贏，但一切還是回到過去那種宮廷政治、密室政治、分贓政治，「這不是我們希望看到的，因此我們比較清楚這場選舉有兩個目標，能夠勝選、政黨輪替，還有一個目標，台灣會因為這樣政治文化改變，朝向更好的地方發展，所以很多事情都是先決定戰略，再決定戰術。」

是否會擔心「侯韓（高雄市前市長韓國瑜）配」？柯說「這個是國民黨的家務事，無法替他們回答」。至於前立委邱毅前天說兩天後會宣布「柯郭（鴻海創辦人郭台銘 ）配」，柯文哲直說「 奇怪怎麼連我都不曉得？」

●郭連署 高市前議員涉賄收押

另外，高雄市前議員陳乃靜涉嫌幫鴻海創辦人郭台銘賄選，檢調前天帶回陳乃靜等三人，複訊後聲押三人獲准。