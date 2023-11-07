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政府獨厚高端 中研院士：指揮中心成股價炒手

記者沈能元、李樹人╱台北7日電

政府扶植本土疫苗生技產業，高端新冠疫苗日前也技轉授權給世衛組織（WHO）、藥品專利聯盟（MPP），理應獲得掌聲，但高端已被貼上標籤，連代理進口的流感疫苗也受波及。中研院院士陳培哲直言，政府成立疫苗國家隊，給人觀感卻成政府幫高端開法說會，「指揮中心成為股價炒手」。

「以國家力量主動扶植某家公司，是很奇怪的作法。」陳培哲說，政府介入過深、動作過於積極，除了透過滾動式審查、不記名投票協助廠商取得「緊急使用授權（EUA）」，又花數十億元採購，失去公平、公正及科學專業的客觀性，這樣是不行的。

前疾管局長蘇益仁也持相同看法。他表示，高端的流感疫苗並無問題，卻掀起一波「躲打」潮，主要原因在於國人對於「高端」二字多有疑慮，這正是拜衛福部決策所賜。

蘇益仁說，高端新冠疫苗完成二期臨床試驗後，安全及功效獲得初步驗證，取得EUA，應定位在戰備或備位疫苗。如果當時台灣已有完成三期臨床試驗的進口疫苗，則高端疫苗應停止使用。此時政府協助高端與AZ疫苗進行效價分析，又延長高端EUA，過程並未透明，迄今尚未通過三期臨床試驗，這當然引發諸多質疑。

「如果政府學著放手、不要介入，對高端來說反而是好事。」陳培哲以高端腸病毒71型疫苗為例，歷經好幾年努力完成三期臨床試驗，通過歐美先進國家審核，並發表臨床結果，刊登於知名學術期刊，今年8月在台上市後，沒見政府敲鑼打鼓，卻贏得家長信任。

流感疫苗 EUA 世衛

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