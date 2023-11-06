觀察站／嚴以律人、寬以待己 賴清德雙標能服眾？

民進黨總統參選人賴清德在政治意識形態上「嚴以律人」，對自家違建爭議卻「寬以待己」，也為民進黨的雙標再添一樁。（本報資料照片）

民眾黨不分區立委名單考慮列入陸籍配偶徐春鶯，掀起政壇攻防，就連民進黨 總統參選人賴清德 先前也公開指稱徐是共產黨員。徐春鶯5日親上火線，單挑賴清德「有證據嗎」；賴辦卻把問題甩鍋回民眾黨，對照先前賴的嚴厲指控，已可見其心虛。

賴清德在政治意識形態上「嚴以律人」，對自家違建爭議卻「寬以待己」，也為民進黨的雙標再添一樁。

賴清德5日在專訪中坦言，民進黨內出現一些問題讓民眾失望，包括初選激烈、性平與趙天麟等事件，導致近期民調下滑；另一方面，卻在造勢場合瘋狂形塑「國民黨 立委馬文君加上民眾黨徐春鶯」危及國安的負面印象，試圖將選戰主軸拉回民進黨擅長的「反中」牌。

賴清德4日更一度哽咽提及老家違建爭議，強調他和國民黨立委參選人廖先翔、前立委顏寬恒，以及民眾黨總統參選人柯文哲家中違建都不一樣。然而，縱使違建態樣不同，但外界質疑賴家的違建，是指2003年家人翻修後的房屋，且先前曾表明都有繳納房屋稅，如今卻被爆出新北市政府尚未收到繳稅證明文件。面對外界質疑說謊，賴清德卻又說，完全尊重新北市政府的判斷，「如果應該要繳什麼樣的錢、補什麼樣的程序，我完全配合」。

兩相對照，顏寬恒、柯文哲及廖先翔家中違建，都已先後拆除或拆除中，只有賴家不動如山，這難道就是賴清德口中的「不一樣」？民進黨的雙標案例，早已不勝枚舉。賴清德既然提到，父親留給他最大的資產是貧窮，面對違建爭議，若顯得戀棧，如何感動人民？