漏網鏡頭 被馬英九捶肩還比大拇指...蔣萬安曝是講這句

藍營萬人大造勢，北市長蔣萬安致詞完有個漏網鏡頭，前總統馬英九特別捶了一下蔣肩膀，還對蔣比大拇指。(取材自網路直播)

國民黨 4日在台北市萬人造勢，北市競選總部主委、市長蔣萬安賣力輔選總統參選人侯友宜 及八席國民黨立委參選人，不過昨天蔣致詞完有個漏網鏡頭，前總統馬英九 特別捶了一下蔣肩膀，還對蔣比大拇指，蔣萬安5日也被追問，馬前總統跟您說了什麼？蔣還一度開玩笑稱「是說身體練得不錯....，沒有啦，是說講得好、講得好」。

2024選戰逼近，國民黨總統參選人侯友宜昨天下午到台北市參加萬人造勢活動，包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜、台北市長蔣萬安、北市議長戴錫欽、北市黨部主委黃呂錦茹等藍營大咖一同造勢。

北市長蔣萬安今天也被追問，馬前總統跟您說了什麼？蔣還一度開玩笑稱「是說身體練得不錯....，沒有啦，是說講得好、講得好」。（記者林麗玉/攝影）

蔣萬安致詞一一列舉侯友宜政績，並稱侯當選總統，台北才能發展更快更好，細數侯友宜從基層警員，一路到新北市長，最了解基層辛苦，讚侯務實、有遠見跟魄力、執行力。蔣萬安一致詞完，侯友宜先轉過頭向一旁的馬英九說話，馬總統還捶了蔣萬安肩膀一下，並對著蔣比出大拇指「讚」，跟蔣萬安說了幾句話。

昨天藍營萬人大造勢，北市長蔣萬安致詞完有個漏網鏡頭，前總統馬英九特別捶了一下蔣肩膀，還對蔣比大拇指。(取材自網路直播)

蔣萬安5日出席日本松山市撞神轎傳統祭典活動，媒體也問蔣萬安，大家都非常好奇昨天的這個漏網鏡頭，馬前總統講了什麼？蔣萬安一開始還開玩笑「他捶了我一下，嗯，身體練得很好....，沒有啦，是說講得好、講得好」。