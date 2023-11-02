傳柯文哲嗆侯友宜：柯志恩或韓國瑜出來都比你強

傳柯文哲曾對侯友宜說，「柯志恩或韓國瑜出來都比你強！」讓侯感到非常憤怒。(記者侯永全／攝影)

朱侯柯三人會談前晚登場，53分鐘的會談究竟談了什麼？據了解，朱侯柯三人在小房間聊，幕僚在外面守候，會面中雖然有碰觸總統大選如何搭配的關鍵問題，還有「媒人婆」朱立倫堆疊善意，但柯侯主帥第二次會面，因各有堅持，最後未能達成共識。而早在兩人第一次會面時討論正副手的過招，就已讓彼此留下疙瘩。

國民黨總統參選人侯友宜 與民眾黨總統參選人柯文哲 上次會面，是上月21日晚上一對一單獨密會，當晚侯友宜結束桃園大造勢，旋即趕赴約定處與柯會面。據了解，儘管柯曾公開嗆侯「讓給你選你也選不贏」，但侯當晚仍展現合作誠意，提出搭配參選邀約，卻遭柯明確拒絕，柯還對侯說，「柯志恩或韓國瑜 出來都比你強！」讓侯感到非常憤怒。

柯嗆侯的這段對話，最近被名嘴拿出來在政論節目講，國民黨主席朱立倫還爆料，柯文哲跟他說副手考慮「兩位女生」，但他直接跟柯說不可能；而侯友宜則補充，他跟柯聊的過程中，柯一直談跟誰配，但侯聽到的是「一個男生一個女生（韓國瑜、柯志恩）」。侯更為此喊話柯「一個女兒不要想要嫁幾個親家」，大家真的要誠心誠意。

前天深夜三人會談會前會，由於消息提前曝光、雙方兩度更換地點，本報系聯合報記者追查抵達現場，直擊三人密會，卻引發柯陣營不滿。柯文哲昨天表示，「這件事情很簡單，大家都是專門的，看是誰報導、報導誰寫的、哪些記者跑哪一條線，就知道消息誰放的」，劍指侯競辦。

對於名嘴爆料柯嗆侯「柯志恩或韓國瑜出來都比你強！」的傳言，柯競辦發言人陳智菡表示，相關爆料應該跟侯辦跟爆料的名嘴求證。黃子哲表示，不評論個別名嘴爆料內容，藍白合需要更多善意與誠意，才能水到渠成，以符合多數民意的期待。