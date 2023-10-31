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藍白二次會將納入侯友宜 時間緊迫雙方都不想拖

記者侯俐安、林銘翰／台北31日電
侯友宜（前排中）希望朱、侯、柯三人盡快見面會談，盡快讓「藍白合」得出結果，才不會讓支持者焦慮。（記者陳敬丰／攝影）
侯友宜（前排中）希望朱、侯、柯三人盡快見面會談，盡快讓「藍白合」得出結果，才不會讓支持者焦慮。（記者陳敬丰／攝影）

藍白合首場「政黨協商」昨登場，兩黨主席朱立倫、柯文哲共同指出下次會議將納入國民黨總統參選人侯友宜；何時談？兩人皆稱愈快愈好，但截至昨晚，二次會議時間未定。侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，雙方陣營都有時間緊迫壓力，也都希望不宜久拖。

昨政黨協商會後，朱、柯共同舉行記者會。朱立倫兩度指出，雙方針對共同理念9月已談過，10月初本就要開記者會，「很可惜延宕一段時間」，也讓民眾不耐，甚至憤怒，他為此感到抱歉；昨先針對雙方共同理念、政見、立委交換意見，雙方堆疊善意，總統方面因限於時間，希望愈快愈好，做到圓滿。

對於過去討論的全民調與民主初選方式，朱立倫說，之前討論的方案都已不存在，現在進入新階段，就是政黨協商，也會包含侯友宜在內，希望達到民眾所期待的目標。

朱立倫強調，這是台灣民主新的一個世代，過去「一黨獨大、贏者全拿」時代將結束，藍白陣營要共同政黨合作、包容多元。

柯文哲也說，這場會議將在歷史上讓人們知道「合作比對抗好」，合作不可能百分之百相同，但能養成互相討論、合作的文化，將是這場會議最大意義。

柯文哲說，為了台灣的長治久安，目前這種贏者全拿、毫無制衡、有權無責的政治體制，的確需要改變，台灣要走出過去兩極對抗的社會氛圍，2024年是個契機，台灣必須往前進；過程一定會遇到問題，但是大家要努力克服。

對於總統人選的協商，黃子哲表示，侯友宜和朱立倫二人立場一致，有共識希望政黨協商不宜久拖。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡則表示，藍白整合已無法再拖，民眾黨還是希望透過公平公正方式，確定最強的總統參選人組合；盼能盡快完成三邊會談。

侯友宜 柯文哲 民調

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