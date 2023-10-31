新聞眼／朱柯會空談 藍白離目標還有500哩之遙

藍白合首場政黨協商由朱立倫（右一）、柯文哲（左一），以及國民黨副秘書長江俊霆、柯文哲競辦主任周榆修共同協商。（圖：國民黨提供）

眾所矚目的朱柯會登場，果是令人失望的。藍白離「下架民進黨」的目標恐怕還有「五百哩之遙」。追根究柢，藍白要不要共推正副總統候選人最重要的問題仍懸而未決，所謂其他的議題猶如沙灘上的碉堡，浪一來就倒。

國民黨 主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲 就明年總統及立委選舉舉行政治協商，雙方達成四點結論，其實全是「空談」，不用兩黨主席花那麼長的時間會談，所有希望下架民進黨的支持者都知道合作的道理。

柯文哲仍不放棄挖國民黨的牆腳壯大自己，除了拉攏鴻海創辦人郭台銘，更將目標鎖定藍營「人氣王」高雄市前市長韓國瑜 。韓國瑜已經在北中南，為侯友宜站台四次，28日在高雄站台時對著台下國民黨支持者說，柯文哲10月9日跟他「密會」，柯文哲拿出民調數字想要說服他，韓國瑜說：「我是講感情的人」，南部人心情如果好，怎麼看你都順眼。

民主政黨進行政治協商之際，就是盱衡當前政治環境、各黨的政治實力、合作想要達成的共同目標，開誠布公的進行協商、溝通，一直到大家有共識為止。柯文哲「密會」韓國瑜形同「背叛」。

柯文哲一再強調相信數據，他沒有說的數據是：藍白不合，柯文哲也無法贏得總統大選。這是不證自明的事實，也是最科學的數據。柯文哲正因為明白他無法用一己之力擊敗賴清德，所以他才會想方設法去挖國民黨的根、借用國民黨的資源，為其所用。要不是韓國瑜高雄造勢場會上自爆「柯韓密會」，國民黨可能都被蒙在鼓裡。

柯文哲還去見立法院前院長王金平，薑還是老的辣，王金平要柯文哲「換位思考」，不要只想到自己的民調，也要想想，若他是國民黨，會有什麼的思維。可惜，柯文哲完全沒有聽進去。

時間已愈來愈緊迫，國民兩黨如果不先解決正副總統共同推荐這個大議題，再談一百次也是枉然。