新聞眼／朱柯會空談 藍白離目標還有500哩之遙
眾所矚目的朱柯會登場，果是令人失望的。藍白離「下架民進黨」的目標恐怕還有「五百哩之遙」。追根究柢，藍白要不要共推正副總統候選人最重要的問題仍懸而未決，所謂其他的議題猶如沙灘上的碉堡，浪一來就倒。
國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲就明年總統及立委選舉舉行政治協商，雙方達成四點結論，其實全是「空談」，不用兩黨主席花那麼長的時間會談，所有希望下架民進黨的支持者都知道合作的道理。
柯文哲仍不放棄挖國民黨的牆腳壯大自己，除了拉攏鴻海創辦人郭台銘，更將目標鎖定藍營「人氣王」高雄市前市長韓國瑜。韓國瑜已經在北中南，為侯友宜站台四次，28日在高雄站台時對著台下國民黨支持者說，柯文哲10月9日跟他「密會」，柯文哲拿出民調數字想要說服他，韓國瑜說：「我是講感情的人」，南部人心情如果好，怎麼看你都順眼。
民主政黨進行政治協商之際，就是盱衡當前政治環境、各黨的政治實力、合作想要達成的共同目標，開誠布公的進行協商、溝通，一直到大家有共識為止。柯文哲「密會」韓國瑜形同「背叛」。
柯文哲一再強調相信數據，他沒有說的數據是：藍白不合，柯文哲也無法贏得總統大選。這是不證自明的事實，也是最科學的數據。柯文哲正因為明白他無法用一己之力擊敗賴清德，所以他才會想方設法去挖國民黨的根、借用國民黨的資源，為其所用。要不是韓國瑜高雄造勢場會上自爆「柯韓密會」，國民黨可能都被蒙在鼓裡。
柯文哲還去見立法院前院長王金平，薑還是老的辣，王金平要柯文哲「換位思考」，不要只想到自己的民調，也要想想，若他是國民黨，會有什麼的思維。可惜，柯文哲完全沒有聽進去。
時間已愈來愈緊迫，國民兩黨如果不先解決正副總統共同推荐這個大議題，再談一百次也是枉然。
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