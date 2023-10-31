我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人種大麻被捕 誤信不良建議找人頂替 勞役變牢獄

11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

朱柯會4聲明 柯文哲：若辦法公平 可接受柯侯同張選票

記者侯俐安、林銘翰、張睿廷／台北31日電
國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席柯文哲（左）30日在台北市長官邸藝文沙龍舉行政黨協商，會後共同發表四點聲明，聚焦理念、政見、立委。（記者林伯東／攝影）
國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席柯文哲（左）30日在台北市長官邸藝文沙龍舉行政黨協商，會後共同發表四點聲明，聚焦理念、政見、立委。（記者林伯東／攝影）

國民黨、民眾黨「政黨協商會議」昨天登場，由兩黨主席朱立倫、柯文哲針對兩黨合作會商，歷經一個半小時閉門會議，雙方共同發表四點聲明，聚焦理念、政見、立委，但未決定總統人選方案。會後媒體詢問，能否同意「柯侯在同一張選票上」？柯文哲回應，雙方若有個公平、可接受的合作辦法，他可以接受；但柯也強調，「今天不能在當事人（指國民黨總統參選人侯友宜）缺席下搞定」。

朱柯會後，朱立倫隨即趕往南港與侯友宜共同出席「台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會」並接受媒體聯訪。侯表示，他在會前、會後，都與朱保持聯繫，也有共同目標與方向，期盼政黨合作全心全意完成政黨輪替，「在這一局的總統及政黨輪替，我不會缺席」。

對於何時召開朱柯二次會？朱立倫說，他和柯文哲、侯友宜會盡快坐下來談，「愈快愈好」。雖然藍白尚未敲定第二次政黨協商會議的時間，不過，今天上午侯友宜、柯文哲都將至宜蘭頭城外澳接天宮，出席「玄天上帝來台兩百周年陸海空接駕大典」，有望形成另類「侯柯會」。

藍白首場「政黨協商會議」昨天登場，國民黨由朱立倫、副秘書長江俊霆代表，民眾黨由柯文哲、柯辦主任周榆修與會。閉門會議一個半小時後，由朱立倫、柯文哲及國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周台竹共同舉行記者會。

雙方共同發布四點聲明：第一，共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主；第二，對於未來發展的共識，在兩岸方面，恢復台海和平與穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流；能源方面則共同主張「環境永續」、「國家安全」、「人民健康」、「有序轉型」，及堅守「財政紀律」等原則目標。

第三，在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化，總統應赴立法院國情報告，聽取立院黨團的建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告；18歲公民權配合未來修憲，其他重大改革議題，待召開國是會議繼續討論；第四，兩黨同意於2024大選共同努力，發揮一加一大於二的功效；在立委席次上，雙方相互支援、將席次最大化。

對於雙方未決定總統人選方案，柯文哲受訪時表示，「還是要尊重當事人的意願」，需要盡快由他跟朱立倫、侯友宜坐下來談，「不能在當事人缺席的狀況下自己搞定，這樣不恰當」。

柯文哲 侯友宜 國民黨

上一則

新聞眼／朱柯會空談 藍白離目標還有500哩之遙

延伸閱讀

柯文哲再喊藍白合規則要公平：不可能每個層面都合作

柯文哲再喊藍白合規則要公平：不可能每個層面都合作
冷眼集／柯文哲不懂國民黨 更不懂郭台銘

冷眼集／柯文哲不懂國民黨 更不懂郭台銘
朱柯會登場 朱：一黨獨大要結束 柯：談到有共識為止

朱柯會登場 朱：一黨獨大要結束 柯：談到有共識為止
大型政治實驗 在野黨危機或轉機？

大型政治實驗 在野黨危機或轉機？

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」(取自趙少康臉書)

為教訓郭董介入大選？趙少康：老共小心適得其反

2023-10-23 09:49
民進黨立委趙天麟與女性友人多幀親暱照片外流，疑涉婚外情，愛家形象崩壞。（記者卜敏正／攝影）

綠委趙天麟疑涉婚外情 與女性親暱照外流 愛家形象崩壞

2023-10-23 20:18
郭台銘（左）和賴佩霞（右）搭擋投入2024年台灣總統大選。（歐新社）

郭台銘是馬雲事件重演？還是陷入了美中角力？

2023-10-27 16:43

超人氣

更多 >
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到
Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒