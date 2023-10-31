朱柯會4聲明 柯文哲：若辦法公平 可接受柯侯同張選票

國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席柯文哲（左）30日在台北市長官邸藝文沙龍舉行政黨協商，會後共同發表四點聲明，聚焦理念、政見、立委。（記者林伯東／攝影）

國民黨 、民眾黨「政黨協商會議」昨天登場，由兩黨主席朱立倫、柯文哲 針對兩黨合作會商，歷經一個半小時閉門會議，雙方共同發表四點聲明，聚焦理念、政見、立委，但未決定總統人選方案。會後媒體詢問，能否同意「柯侯在同一張選票上」？柯文哲回應，雙方若有個公平、可接受的合作辦法，他可以接受；但柯也強調，「今天不能在當事人（指國民黨總統參選人侯友宜 ）缺席下搞定」。

朱柯會後，朱立倫隨即趕往南港與侯友宜共同出席「台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會」並接受媒體聯訪。侯表示，他在會前、會後，都與朱保持聯繫，也有共同目標與方向，期盼政黨合作全心全意完成政黨輪替，「在這一局的總統及政黨輪替，我不會缺席」。

對於何時召開朱柯二次會？朱立倫說，他和柯文哲、侯友宜會盡快坐下來談，「愈快愈好」。雖然藍白尚未敲定第二次政黨協商會議的時間，不過，今天上午侯友宜、柯文哲都將至宜蘭頭城外澳接天宮，出席「玄天上帝來台兩百周年陸海空接駕大典」，有望形成另類「侯柯會」。

藍白首場「政黨協商會議」昨天登場，國民黨由朱立倫、副秘書長江俊霆代表，民眾黨由柯文哲、柯辦主任周榆修與會。閉門會議一個半小時後，由朱立倫、柯文哲及國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周台竹共同舉行記者會。

雙方共同發布四點聲明：第一，共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主；第二，對於未來發展的共識，在兩岸方面，恢復台海和平與穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流；能源方面則共同主張「環境永續」、「國家安全」、「人民健康」、「有序轉型」，及堅守「財政紀律」等原則目標。

第三，在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化，總統應赴立法院國情報告，聽取立院黨團的建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告；18歲公民權配合未來修憲，其他重大改革議題，待召開國是會議繼續討論；第四，兩黨同意於2024大選共同努力，發揮一加一大於二的功效；在立委席次上，雙方相互支援、將席次最大化。

對於雙方未決定總統人選方案，柯文哲受訪時表示，「還是要尊重當事人的意願」，需要盡快由他跟朱立倫、侯友宜坐下來談，「不能在當事人缺席的狀況下自己搞定，這樣不恰當」。