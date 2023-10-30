柯文哲再喊藍白合規則要公平：不可能每個層面都合作

國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席柯文哲（左）在台北市長官邸藝文沙龍舉行政黨協商，會後共同發表四點聲明，聚焦理念、政見、立委。（記者林伯東／攝影）

藍白合進入政黨協商階段，民眾黨主席柯文哲 昨與國民黨 主席朱立倫會面，外界關注，柯、朱與國民黨總統參選人侯友宜何時見面，是否仍堅持全民調是底線。柯文哲今天受訪表示，每個政黨都有自主性，合作有分各層面，不可能每個層面都合作，慢慢從異中求同，就可以合作的合作，但必須要有公開、公平的規則，若是訴諸密室政治、分贓政治，人民無法接受。

柯文哲表示，選舉本來應該各政黨各自努力，但這次超過六成民意希望政黨輪替，他預測明年國會三黨不過半，因此提出聯合政府的構想，減少內部政治鬥爭嚴重程度；合作部分，包括政策綱領、總統及副總統選舉、立委選舉、立法院正副議長選舉、立法院委員會召委選舉、國會議案協調等，範圍很大。

柯文哲說，合作的範圍很大，不可能每個層面都合作，慢慢從異中求同，針對可合作的部分合作，既然要合作，總要有公開公平規則，獨立政黨也有各自支持者要交代，如果共同目標有公平公開比賽規則就可以合作，如果老是提出奇怪規則，甚至密室政治無法得到支持。

對於未來是否幫藍營小雞站台，柯文哲說，人家有需要幫忙很樂意去，距離選舉還有74天，過程中還有時間協商，不要緊張，很多事情不可能做到百分之百，要做到百分之百只有北韓 。

柯朱侯何時見面備受關注，柯文哲說，常常第二天看到報紙就知道，他的態度是這樣，先讓幕僚聯絡，但也不能再拖，要盡快解決。柯文哲強調，政黨合作要符合公開透明原則，他個人反對密室協商用「喬的」，密室政治無法得到人民支持，最後結局更慘。