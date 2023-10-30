我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不給糖就搗蛋」能玩到幾歲？ 青少年也想玩

地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

大型政治實驗 在野黨危機或轉機？

記者 侯俐安
一場朱柯會，牽動2024大選走向，對在野黨是危機或轉機，柯文哲(左起）、朱立倫、侯友宜三名主角，都將動輒得咎。（本報資料照片）
一場朱柯會，牽動2024大選走向，對在野黨是危機或轉機，柯文哲(左起）、朱立倫、侯友宜三名主角，都將動輒得咎。（本報資料照片）

民調顯示超過60%的民眾希望下架民進黨，但眼看在野黨「藍白合」變「藍白拖」，近來藍營基層不滿，直指「不合未必輸」聲浪出現，與其說是氣話，不如說是失望。一場朱柯會，牽動2024大選走向，對在野黨是危機或轉機，朱立倫、柯文哲、侯友宜三名主角，都將動輒得咎。

2024總統大選可說是史上最複雜的一場選舉，過去雖有政治意識形態較接近的「國親合作」，但「藍白合作」難度更高，也缺乏依循途徑。從「黃金（黄珊珊、金溥聰）會談」到30日「朱柯會」，都可說是一場大型政治實驗。若談成，後續如何確保穩紮穩打，並嚴防不再橫生變數，都是難題；若談不成，國民黨也必須做好最壞的打算。

距離總統大選登記倒數三周，首場朱柯會將端出「合作」前菜；但如何產生最適合的總統人選組，才是在野合作主菜。如果沒有談成，雙方可能從兄弟登山變成競爭對手，代表國民黨談判的黨主席朱立倫也勢必大傷。也因此，近來藍營氣勢升溫之時，基層會出現「不合未必輸」聲音，更開始翻出柯過去遊走民進黨紀錄，一股反柯力道正在醞釀。

固然過去雙方曾拋出「全民調」或「民主初選」，並在三周爭執不下後，已經證明難以執行。但此時若雙方談成，政黨協商結果是如何產生、程序為何，外界難免有所好奇、甚至質疑，不得不慎。更進一步，談成後可不可行，也將在選戰中被嚴酷檢驗。

政治有捨有得，侯友宜與柯文哲雙方各有長短與盤算。藍白雙方談判歷經衝突、溝通，能否進入妥協並達成最後共識，談判桌上的人都有責任。

民調 國民黨 侯友宜

上一則

傳郭台銘萌退意？ 郭辦：沒這回事 11月2日前送連署書

下一則

朱柯會登場 朱：一黨獨大要結束 柯：談到有共識為止

延伸閱讀

台大選最新民調：無論侯柯配、柯侯配支持度都超過4成

台大選最新民調：無論侯柯配、柯侯配支持度都超過4成
藍白合啟動政黨協商 朱立倫握手柯文哲：1黨獨大時代要結束

藍白合啟動政黨協商 朱立倫握手柯文哲：1黨獨大時代要結束
藍白政黨協商 朱柯最快30日會面 侯籲柯拿出誠意

藍白政黨協商 朱柯最快30日會面 侯籲柯拿出誠意
「漢子禿子燕子」高雄造勢合體 5萬人湧入

「漢子禿子燕子」高雄造勢合體 5萬人湧入

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」(取自趙少康臉書)

為教訓郭董介入大選？趙少康：老共小心適得其反

2023-10-23 09:49
甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
民進黨立委趙天麟與女性友人多幀親暱照片外流，疑涉婚外情，愛家形象崩壞。（記者卜敏正／攝影）

綠委趙天麟疑涉婚外情 與女性親暱照外流 愛家形象崩壞

2023-10-23 20:18
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者杜建重／攝影）

最新民調：郭台銘若參選到底 柯文哲、侯友宜民調幾打平

2023-10-23 02:40

超人氣

更多 >
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤
章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了
同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅