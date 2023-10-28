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侯友宜「1秒決定」酸柯文哲 藍白合最後期限在10月底？

記者屈彥辰、林縉明／台北28日電
國民黨總統參選人侯友宜27日對「藍白合」卡關，向民眾黨總統參選人柯文哲喊話不要再拖。（記者黃義書／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜27日對「藍白合」卡關，向民眾黨總統參選人柯文哲喊話不要再拖。（記者黃義書／攝影）

台灣2024年總統大選「藍白合」持續卡關，國民黨與民眾黨總統參選人昨隔空交鋒。侯友宜柯文哲喊話，「為國家人民，我1秒鐘可決定自己的生死，柯文哲拖過多少30秒還沒決定？」他籲柯不要再拖，並稱「要不要娶嫁我說了算」；柯則回，藍白合不是侯說了算，他也畫下死線，指政黨協商最後期限是11月20日，超過就要登記了，就再也沒辦法。侯辦發言人李利貞回應，不可能等到那一天。

柯：除了新潮流 都可合作

柯文哲昨天提出「聯合政府、團結台灣」理念，希望建立廉能、效率、公正、透明的聯合政府，推動「第三次民主改革」。柯表示，除了反對新潮流，所有的力量都可合作，要團結一切可團結力量，不僅是民眾黨、國民黨，也應包含鴻海創辦人郭台銘。

民眾黨總統參選人柯文哲27日強調，他要打破新黨國、新威權、新潮流，要把國家還給人...
民眾黨總統參選人柯文哲27日強調，他要打破新黨國、新威權、新潮流，要把國家還給人民。（記者葉信菉／攝影）

對於侯稱「選舉不合作，就沒聯合內閣」，柯回應，如果選舉不合作就都不合作，這是典型為個人利益妨礙全體利益，選後仍要有聯合政府，包括立法院正副議長選舉、國會委員會召委選舉、議案合作等，不該用個人利益綁架全體利益，藍白合不是侯說了算。

侯：要不要嫁娶 我說得算

侯友宜表示，頭過而身才會過，如果選舉過程當中都無法合作，怎奢談聯合內閣跟立委選舉？他一生為國為民處在槍林彈雨，1秒鐘決定自己的生死，柯文哲自稱30秒決定別人的生死，試問10天拖過多少30秒？盼柯不要再拖。侯強調，自己一定會在政黨協商過程中，「我是最重要的角色，要不要娶，要不要嫁，不是媒人說了算，是我說了算」。

針對柯文哲表示政黨協商早就在進行，時間愈到後面愈困難，仍要有相關準備，政黨協商最後期限是11月20日，超過就要登記了，就再也沒辦法。侯辦發言人李利貞回應，柯文哲和黃珊珊都講過，10月底是最後期限，民眾黨還要找副手，照既有競選規畫向前走；同樣的，國民黨也是如此，不可能一直拖下去，民眾黨不應該雙重標準，只顧自己的規畫，卻要國民黨一直等下去。

柯文哲 國民黨 侯友宜

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