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侯友宜公布住宅政見 賴辦批：抄襲蔡賴

記者屈彥辰、蔡晉宇／台北28日電

國民黨總統參選人侯友宜昨天公布住宅政見，提出「公宅多元六措施」、「育兒成家有宅住」、「炒房遏止穩房價」、「都更升級有保障」等四大主張，承諾上任做到居住正義達120萬戶，推出公地地上權住宅，二胎以上優先抽社會住宅與購買地上權住宅，青年購屋超低利貸款提升到1200萬元台幣（約36.7萬美元），並推動行政院層級中央住宅委員會，提出完整國家住宅計畫。

侯友宜表示，他也要推「企業勞工宅」，鼓勵企業於科學、工業園區， 興建勞工宅暨托嬰日照中心，只租不賣，並給企業獎勵措施解決員工需求，而「多元銀髮宅」則是滿足多元居住需求。第三胎以上家庭在排富後，夫妻一生一次百萬補貼，可用於購屋、換屋頭期款與租屋使用。

針對房價高漲問題，侯友宜也提出主張，重新檢討不動產交易所得稅，實踐漲價歸公。至於都市更新，他則提出容積率獎勵，提供誘因刺激民間願意投入都更。

針對侯友宜提出的住宅政見，民進黨總統參選人賴清德競總發言人戴瑋姍批評，綜觀侯提的政見，早已是蔡英文總統這幾年來積極推動的社宅政策，也與賴清德政見如出一轍，何不給有執政經驗的賴清德接棒？侯團隊多次攻擊蔡政府的社宅政策，自己提出的政策卻是抄襲還加碼。

戴瑋姍質疑，侯的居住政見只提出所謂的120萬戶，卻不敢說那些項目具體有幾戶，分明是替自己留後路，想用數字矇騙大眾。侯多次說要用「新北經驗」落實，新北市已近兩年社宅興辦量是零戶，過去更差點把社宅蓋成豪宅，新北經驗根本就是一場謊言。

侯辦反批，民進黨社宅政策全跳票，新北市已興辦1萬1086戶社會住宅，目前蘆洲光華段、三重三重段及新泰塭仔圳三處基地共3200戶，已辦理先期規畫並準備招標，民進黨不要自己無能，用不實的謠言抹殺新北市團隊的努力。

侯友宜 賴清德 民進黨

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