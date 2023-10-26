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副手被爆屬意韓國瑜？ 柯文哲：國家機密

記者林銘翰／台北26日電
民眾黨總統參選人柯文哲（圖）被爆心中屬意的副手人選，其實是高雄市前市長韓國瑜。（記者季相儒／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲（圖）被爆心中屬意的副手人選，其實是高雄市前市長韓國瑜。（記者季相儒／攝影）

藍白陣營整合陷入僵局，民進黨前立委郭正亮昨天爆料，民眾黨總統參選人柯文哲心中屬意的副手人選，其實是高雄市前市長韓國瑜，而行政院可以由國民黨陣營組閣，「他認為有更強的副手；他認為跟（國民黨總統參選人）侯友宜搭不會贏，我講白了。」

柯文哲昨在全國競選總部舉行「開創壯世代，美好第三人生」記者會，面對媒體詢問，相較於侯友宜，比較屬意的副手人選是否為韓國瑜？柯文哲則當場反問，「這是（國民黨主席）朱立倫跟你說的嗎？此案涉及國家機密。」

郭正亮昨晚接受網路節目「下班瀚你聊」專訪時提及，自己上周有跟柯文哲見面，柯認為跟侯兩個人綁在一起，沒有整合鴻海集團創辦人郭台銘也不會贏，因此想出了「三全其美」的方法，包括「尊重合作大黨，如果立院過半，那國民黨當立法院長」，還有「行政院由國民黨組閣，你（國民黨）也當閣揆」。

郭正亮稱，柯文哲如果擔任總統，應該要有更強的副手，「他認為他跟侯友宜搭不會贏，我講白了，他認為最理想的副手是韓國瑜，因為韓國瑜是國民黨，所以這樣也是藍白合」，韓國瑜可以拿到郭台銘的票，然而侯友宜拿不到郭台銘的票。

郭正亮還說，柯文哲的思路是全民調贏了，「副手讓我選，我挑的對象很可能是韓國瑜」，而行政院跟立法院都讓國民黨當老大，他認為這個方案已經回應國民黨；至於侯友宜要怎麼安排，那是國民黨內部的事務，「例如要讓侯友宜組閣也沒意見，他不會置喙，因為那是國民黨的權利。」

據了解，柯文哲主張民調勝出者為總統候選人，落敗者則可以推薦副手，不過即使可以推薦副手人選，還是要尊重總統候選人的決定，原因在於總統要領導國家，正副總統還是要有一定的默契，否則容易產生憲政問題。

柯營人士則表示，藍白合還沒有特別的進展，比較像是兩人私下的聊天，目前還是以國會席次最大化，作為主要的目標，現在講到行政院長可能還有點遙遠，而柯文哲跟郭正亮私下閒聊，雙方都可以對政局交換看法。

國民黨 柯文哲 侯友宜

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