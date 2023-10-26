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柯文哲被爆想「柯韓配」 王淺秋曝韓國瑜反應：嚇一跳

記者林縉明／台北26日電
民眾黨總統參選人柯文哲（左）被爆理想副手是高雄市前市長韓國瑜（右）。（取材自韓國瑜臉書）
民眾黨總統參選人柯文哲（左）被爆理想副手是高雄市前市長韓國瑜（右）。（取材自韓國瑜臉書）

前立委郭正亮爆料，近日跟民眾黨總統參選人柯文哲見過面，柯文哲理想副手就是前高雄市長韓國瑜，立院、行政院則給國民黨。前韓國瑜競辦發言人王淺秋今天轉述，韓國瑜聽聞時嚇一跳。柯文哲辦公室主任周榆修也說，不應該在這時候給外界見縫插針的感覺，這樣的事情應該避免，對韓國瑜也感到抱歉。

藍白合尚未達成共識，柯、侯兩陣營近日頻頻隔空放話。郭正亮昨天爆料，他近期有跟柯文哲見面，柯文哲最希望的組合不是柯侯配，而是柯韓配。周榆修今天接受王淺秋廣播節目專訪表示，柯文哲跟韓國瑜過去曾經共事，兩人像是戰友，交情很好。

周榆修表示，柯營明白韓國瑜是忠貞的國民黨員，在黨內有舉足輕重地位，不應該也不會在此時給外界挑播離間、見縫插針的感覺，這樣的情況都應該避免，他也沒聽柯文哲講過此事，對韓國瑜來說，也感到不好意思，這樣不好啦。

王淺秋補充說明，她有把相關新聞貼給韓國瑜，韓國瑜第一個反應是嚇一跳，因為韓從來不是看自己的位子，聽到柯韓配的發展時，對韓來說當然很驚訝，怎麼會往這方面去。

王淺秋說，聽到柯韓配，她的感覺是當成許願池喔，藍營支持者則會認為當成在選妃，侯友宜支持者則會認為瞧不起侯友宜嗎？

周榆修說，這點她跟王淺秋想法一樣，柯陣營不應該也不會挑撥離間、製造紛亂，最終還是要回歸跟侯友宜、國民黨要如何成為聯軍往前邁進，組成最強組合把新潮流拉下來，這才是回應人民期待。

韓國瑜 柯文哲 國民黨

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