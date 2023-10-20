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新聞評論／無人機國家隊橫柴入灶 蔡政府把國家當自家

聯合報社論
蔡英文總統巡視台北國際航太暨國防工業展，參觀無人機廠商攤位，「無人機國家隊」是其口號之一，2024年預算中，更出現多筆向廠商訂購「軍用商規」無人機的計畫。(圖：總統府提供)
蔡英文總統巡視台北國際航太暨國防工業展，參觀無人機廠商攤位，「無人機國家隊」是其口號之一，2024年預算中，更出現多筆向廠商訂購「軍用商規」無人機的計畫。(圖：總統府提供)

蔡政府標榜重點發展項目，經常冠上「國家隊」之名。7年多來蔡政府成立30多個國家隊，卻不乏內容空洞、甚至掩護利益輸送之例。繼疫苗、打詐、雞蛋等國家隊「翻車」後，立法院將審查的下年度總預算，又看到「無人機國家隊」橫空出世，在需求必要性與編列合理性都有疑問的情況下，搶搭最後一年的資源列車上陣。

明年國防預算的無人機相關計畫，一口氣新增微型無人機、目獲無人機、監偵無人機、陸用監偵無人機、艦載監偵無人機等5項「軍用商規」產品。再加上「無人機反制系統」，總計將向台灣業者採購台幣66億元(約2億393萬美元)產品。項目不僅全係臨時插隊，多數更將在明後兩年付款完畢。

國防部原是最恪遵「設計計畫預算」原則的政府機關，從使用單位依作戰需求發動，經上級單位審核通過，再排定優先順位，過程極為嚴格。但「無人機國家隊」的採購，卻完全打破此一原則。蔡總統去年宣示成立「無人機國家隊」，年底便由經濟部完成遴選，今年初由國防部宣布採購。問題是，這些無人機當時根本尚未打造出來，投資建案甚至8月才全部完成，已逾行政院審核預算期限，等於在預算書送交立院的最後一刻才將它填入。

尤有甚者，立院預算中心報告指出，5款商規無人機中，3款到上月底尚未通過驗收。至於反制系統的研發，更要到十一月底才能完成。國軍引進武器裝備，性能表現仍無法確定，就急著埋單付錢，堪稱空前。

就算這些產品最後能如期交付，光就已知資訊，其作戰價值也令人懷疑。這波「國家隊」產品，尺寸多為坊間空拍機或噴藥機水準，但這個領域已有中科院的數種產品；至於更大或更小的產品，則均付闕如。例如海軍採購「陸用監偵無人機」，稱將作為岸置反艦飛彈搜尋目標之用；但衡諸飛彈射程，偵巡半徑應在兩百公里以上，而其採購的無人機體大小與價位，顯不足以擔此任務。

由此不難看出，政府宣傳為國防與產業盛事的「無人機大餐」，真正考量並非台海作戰需求，而是為拉抬「國家隊」不惜扭曲建軍方向，讓國防部掏腰包幫業者拉抬商機。至於中選廠商與執政黨特定派系的人脈，乃至政策發布前後業者的股價起伏，都充滿令人遐想的皮裏陽秋。

政府挑選潛力產業刻意培養，實屬必要。撐住當今台灣在全球經濟地位的半導體產業，正是蔣經國時代大力扶持的「國家隊」。俄烏戰爭也說明，無人機在當代軍事科技中，是不可忽視的一環。但蔡政府卻打著國家隊旗號，無視技術層次與客觀環境需求，更將國家資源與政黨或派系的友好企業掛鉤。一旦投資評估的考量點，變成如何優先照顧自己人，或如何吸引產業變成自己人，自然難以做出理性決策。

對於「國家隊」響亮口號下的黑幕，民眾已大倒胃口，蔡政府應知之甚稔。因此每逢新國家隊出場，必然運用大內宣將願景無限放大，並大打忠誠牌與「芒果乾」把質疑聲音汙名化，以閃避論辯。但此次無人機隊的採購，除嚴重破壞預算程序，更無助實質防衛與作戰，寧非自欺欺人！國防裝備務求縝密精實，不容濫竽充數；國家預算必須花在刀口，不容苟且徇私。蔡政府假國家隊之名，把國家目標當成政黨資源在用，只會徒增非議。(節錄自聯合報社論)

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