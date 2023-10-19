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台積卻步龍科 藍批蘇貞昌、鄭文燦破局元凶

記者鄭媁、林銘翰、朱冠諭、鄭國樑／台北19日電
台積電證實不再考慮進駐桃園龍潭進駐，引發各界關注。行政院前院長蘇貞昌在台南舉行新書簽書會，致詞時酸「選對人很重要」。（記者李文德／攝影）
台積電證實不再考慮進駐桃園龍潭進駐，引發各界關注。行政院前院長蘇貞昌在台南舉行新書簽書會，致詞時酸「選對人很重要」。（記者李文德／攝影）

台積電宣布放棄龍潭科學園區第三期。民進黨立委鄭運鵬昨天質疑，桃園市政府在市長張善政的領導下，消極不作為。國民黨則批評，前閣揆蘇貞昌與桃園市前市長鄭文燦，是台積電在龍科設廠破局的元凶，不僅「好處中央拿，爛事地方收」，且操作兩手策略，讓桃園市民蒙受損失。

鄭文燦回應表示，台積電去年聲明表達願意留在龍科三期是非常周延的決定，不可能是配合選舉的需要，這種說法是小看台積電。

行政院前院長蘇貞昌也暗酸「選對人很重要」，張善政昨反批，產業發展是國家長遠發展大計，他以前院長身分呼籲另一位院長，「應該發揮院長的高度，以國家產業的發展為重點，不要淪於政治口水。」

回顧桃園市長選戰，去年10月底傳聞台積電最先進的一奈米將進駐龍潭科學園區，消息一出，桃園市前市長鄭文燦「坦白」市府默默進行已久，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬更說自己長期撮合，用「愚公移山」迎來護國神山。

但龍科用地出租已飽和，外界好奇地從何來？行政院前院長蘇貞昌便率官員大動作視察龍科，宣布啟動龍科三期擴建計畫，即將展開土地徵收，營造台積電落腳是既成事實；當時便有很多民代私下議論，台積電一聲不吭，擺明是被「趕鴨子上架」。

這項政策大利多沒讓綠營守住桃園市，接手土地徵收作業的張善政市府從用地取得公聽會過程發現，龍潭居民事前根本對龍科三期毫無所悉，更不曾被問過是否同意擴建，導致抗爭四起。

龍科三期的基礎建設須由桃市府張羅到位，土地取得當然是關鍵，要張市府上任十個月就神速搞定，不少藍綠民代和市府官員都認為強人所難，研判台積電此番找了台階下，除避免成為自救會抗議箭靶，影響法說會，加上自身對一奈米的投資步調可能也不如外界預期，畢竟市場供需也是問題。

台積電 張善政 民進黨

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