提藍白合「民主初選」折衷方案 侯友宜辦公室：可於11月初投票

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今主動發布會議規畫建議方案，內容含有三項主要方向。(本報資料照片)

國民黨 總統參選人侯友宜競選辦公室台北時間17日發布藍白合會議規畫建議方案。第一項是會談時間，會談時間愈快愈好，明天或後天國民黨皆可配合；第二項為會議代表，建議第一次會談原班人馬；第三項是討論如何整合雙方政黨輪替方案，國民黨尊重對方所提民調 初選方案，國民黨提出開放式民主初選，雙方可在會中進行討論，期望能達成折衷方案。

侯辦說明，開放式民主初選規畫包括多項內容。進行方式可由符合選舉投票 資格的民眾投票，展現直接民意，實施方式為22縣市、73區域立委選區設立投票所，參加投票民眾不分黨派，只要親簽政黨輪替理念認同卡，就可參加投票，不需造冊，採實名制，驗身分證，以過濾對手政黨支持者灌票，造成偏差，這是最真實與最直接檢驗民意的方法。

侯辦指出，投票公告可在10月底前達成協議並對外公告；投票地點，侯方可提供現有民眾服務社設置投票所或雙方共同另尋地點設置，費用共同分攤。

侯辦表示，投票時間為11月4日至11月5日上午8時至下午4時，投票時間一天或兩天，會中皆可討論，投票雙方各推派選監人員及志工。經費部分為費用各半；建議防弊措施包括準備電腦系統，防止重複投票、禁止遊覽車載運投票。