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柯文哲妹：藍白合不來 可找郭台銘 柯辦稱任何方向都不排除

台灣新聞組／台北17日電
柯美蘭直言國民黨拖時間的考量，就是在等待黨的利益。(本報資料照片)
柯美蘭直言國民黨拖時間的考量，就是在等待黨的利益。(本報資料照片)

宣布以無黨籍參選新竹市下屆立委的民眾黨主席柯文哲胞妹、醫師柯美蘭，昨天接受中廣節目「千秋萬事」專訪，她提到如果藍白合不來，就趕快找別人合吧，「若跟國民黨合不來，是不是可以跟郭台銘再談一談？」

本報系聯合報報導，柯美蘭回應與郭台銘再好好合一合、談一談的想法，她直言這完全是她自己的看法，跟柯文哲無關，藍白合本來就不是太容易的事，時間已不多了，如果民眾黨跟藍營整合很辛苦，也可以跟郭台銘整合，畢竟跟藍整合「一定會贏嗎？」「還是不會贏？」這些都還未知，她認為「柯文哲可以去跟別人談，最重要的是非綠聯盟、在野聯盟的整合，能夠贏1票就是1票。」

柯美蘭直言，廣播節目受訪內容，她完全沒有跟哥哥柯文哲談過，但近期看藍白合的整合，發現國民黨的考量就是「拖時間」，搞民調、組織戰，看起來就是費時，如今時間已不多了，雙方要加緊腳步，倘若來不及，將會導致更多動盪與不安，她認為「國民黨拖時間的考量，就是在等待黨的利益。」這樣的做法難道就代表民意嗎？

為什麼會覺得國民黨整合很慢？她解釋，高雄市前市長韓國瑜很愛國，也想要幫忙，但國民黨高層在想什麼？看得出來很辛苦，甚至曠日廢時，只能等待機會出來，也沒有做「桶箍」，看得出來過程就是一直在等待。

柯美蘭認為民眾黨有的是民意基礎，雖然是很小的黨，也是資源最差的黨，但民意竟可到此程度，靠的就是對國家的理想，以及想要改變的渴望，像她願意出來選竹市立委，也是想要改變，盼望國家愈來愈好。

柯美蘭解釋，現在的時間很關鍵，對於在野聯盟來說，想要贏得勝選的人或為國家努力的人，都是非常著急的事。

柯美蘭在節目中提到，藍白合困難度很高，「拖」就是國民黨在做的事情，民眾黨認為國民黨沒有誠意，因為時間真的來不及了，國民黨說來得及是天方夜譚。國民黨自己人究竟有沒有全部都力挺侯友宜？還是說其內部還有沒辦法整合的，這都讓人有很大的疑問。

她直言，藍白合如果不能導致最好的勝選，民眾黨不如去跟別人合，再去看藍的變化，很多事不是絕對性的，藍白合如果是為勝選而談，談到現在沒有好結果，那就應該換個方式談非綠的整合，整合能整合的人，讓國家能夠翻轉。

中時新聞網報導，對於柯美蘭的發言，柯辦發言人陳智菡表示，不管內部或外部都給予非常多寶貴意見，希望在野必須合作，在野範圍很廣泛，無論是藍白合、時代力量或淺綠等朋友都是可以合作的對象，只要能夠團結努力，形成聯合政府，任何方向都不會排除。

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