藍白僵局 柯文哲：藍沒打算合作 金溥聰：再拖就沒把握
國民黨前天提出由「開放式民主初選」決定藍白2024總統候選人，未獲民眾黨接受。對於藍白合會談卡關，民眾黨總統參選人柯文哲表示，國民黨只是想要展現地方組織的實力，如果用他們的方法，不能找出最強的在野候選人，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰故意提出很難執行的民主初選，「我看他也沒有打算要合作」。金溥聰金表示，誠懇地希望大家繼續坐下來談。
本報系聯合報報導，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室昨天表示，開放式民主初選有「代表性不足」、「名冊建置」與「準備時間倉促」三大問題。
金：白願二會 全力配合
金溥聰表示，民眾黨原本答應明天舉行第二場會議，侯辦也回覆可以，甚至表示「今天或明天就可以談」。金表示，迫切且誠懇地希望大家繼續坐下來談，如果對方案不滿意，雙方應試著消除歧見，「你不試怎麼有機會？」、「而不是你不照我的方式就不談，這是不對的，而且，昨天（指上周六）不是談得很好嗎？」
媒體提問，是否再與民眾黨約時間？金溥聰表示，只要民眾黨提出任何時間、地點，都會全力配合，希望大家趕快坐下來消除歧見。至於民眾黨認為國民黨的「開放式民主初選」準備時間倉促，金溥聰掛保證，「如果今天談，有把握來得及」，但如果一直拖下去，「我就沒有把握了」。
柯：若有備案 藍白再談
媒體昨問藍白第二次會面是否破局，柯文哲說，「我們主張這樣，你們主張那樣，我們認為你們方法不好，你們有沒有替代方案，想好之後通知我們再來談。」
金溥聰則說，柯陣營是在空中打筆戰，他希望採取像前天那樣充分交換意見的方式，也持非常開放與願意溝通態度；他要鄭重表示，「請柯主席不要以己心，度他人之腹」。金溥聰指出，柯營三點聲明是把方向帶到國民黨在政黨鬥爭，他誠心誠意呼籲柯文哲靜下心來，不要講情緒性的話，雙方應該思考結盟、整合，而非「淘汰賽」的方式看待藍白合。
媒體詢問，是否認為柯文哲是藍白合破壞者？金溥聰說，他不願意用這麼強烈字眼，「絕無此意」，而是柯文哲對於國民黨的信任度不夠；他希望雙方整合，盡量在最快時間內達成共識，讓政黨輪替。
上一則
FB留言