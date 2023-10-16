我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

藍白僵局 柯文哲：藍沒打算合作 金溥聰：再拖就沒把握

台灣新聞組／台北16日電
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰（右圖）15日呼籲民眾黨總統參選人柯文哲（左圖），如果對藍白合方案不滿意，雙方應試著消除歧見。（記者侯永全、許正宏／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰（右圖）15日呼籲民眾黨總統參選人柯文哲（左圖），如果對藍白合方案不滿意，雙方應試著消除歧見。（記者侯永全、許正宏／攝影）

國民黨前天提出由「開放式民主初選」決定藍白2024總統候選人，未獲民眾黨接受。對於藍白合會談卡關，民眾黨總統參選人柯文哲表示，國民黨只是想要展現地方組織的實力，如果用他們的方法，不能找出最強的在野候選人，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰故意提出很難執行的民主初選，「我看他也沒有打算要合作」。金溥聰金表示，誠懇地希望大家繼續坐下來談。

本報系聯合報報導，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室昨天表示，開放式民主初選有「代表性不足」、「名冊建置」與「準備時間倉促」三大問題。

金：白願二會 全力配合

金溥聰表示，民眾黨原本答應明天舉行第二場會議，侯辦也回覆可以，甚至表示「今天或明天就可以談」。金表示，迫切且誠懇地希望大家繼續坐下來談，如果對方案不滿意，雙方應試著消除歧見，「你不試怎麼有機會？」、「而不是你不照我的方式就不談，這是不對的，而且，昨天（指上周六）不是談得很好嗎？」

媒體提問，是否再與民眾黨約時間？金溥聰表示，只要民眾黨提出任何時間、地點，都會全力配合，希望大家趕快坐下來消除歧見。至於民眾黨認為國民黨的「開放式民主初選」準備時間倉促，金溥聰掛保證，「如果今天談，有把握來得及」，但如果一直拖下去，「我就沒有把握了」。

柯：若有備案 藍白再談

媒體昨問藍白第二次會面是否破局，柯文哲說，「我們主張這樣，你們主張那樣，我們認為你們方法不好，你們有沒有替代方案，想好之後通知我們再來談。」

金溥聰則說，柯陣營是在空中打筆戰，他希望採取像前天那樣充分交換意見的方式，也持非常開放與願意溝通態度；他要鄭重表示，「請柯主席不要以己心，度他人之腹」。金溥聰指出，柯營三點聲明是把方向帶到國民黨在政黨鬥爭，他誠心誠意呼籲柯文哲靜下心來，不要講情緒性的話，雙方應該思考結盟、整合，而非「淘汰賽」的方式看待藍白合。

媒體詢問，是否認為柯文哲是藍白合破壞者？金溥聰說，他不願意用這麼強烈字眼，「絕無此意」，而是柯文哲對於國民黨的信任度不夠；他希望雙方整合，盡量在最快時間內達成共識，讓政黨輪替。

國民黨 柯文哲 侯友宜

上一則

新聞透視／侯、柯幕僚 都稱 「藍白合不能說破局」

延伸閱讀

柯文哲反對另立特偵組 「黨產會促轉會上台全部清掉」

柯文哲反對另立特偵組 「黨產會促轉會上台全部清掉」
民眾黨堅持全民調 金溥聰：柯文哲曾說過民調都是買的

民眾黨堅持全民調 金溥聰：柯文哲曾說過民調都是買的
藍白合會前最新民調 侯友宜逆轉勝柯文哲 賴清德37.8%

藍白合會前最新民調 侯友宜逆轉勝柯文哲 賴清德37.8%
藍白首會 藍提開放式民主初選 白喊對比式民調

藍白首會 藍提開放式民主初選 白喊對比式民調

熱門新聞

為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
「藍白合」會前會14日舉行，「美麗島電子報」公布最新民調，在三腳督情勢下，民進黨總統參選人賴清德支持率37.8%、國民黨侯友宜22.4%排第二、民眾黨柯文哲20.8%第三。（本報資料照片）

藍白合會前最新民調 侯友宜逆轉勝柯文哲 賴清德37.8%

2023-10-15 02:29

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了