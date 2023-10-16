藍白僵局 柯文哲：藍沒打算合作 金溥聰：再拖就沒把握

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰（右圖）15日呼籲民眾黨總統參選人柯文哲（左圖），如果對藍白合方案不滿意，雙方應試著消除歧見。（記者侯永全、許正宏／攝影）

國民黨 前天提出由「開放式民主初選」決定藍白2024總統候選人，未獲民眾黨接受。對於藍白合會談卡關，民眾黨總統參選人柯文哲 表示，國民黨只是想要展現地方組織的實力，如果用他們的方法，不能找出最強的在野候選人，國民黨總統參選人侯友宜 競選辦公室執行長金溥聰故意提出很難執行的民主初選，「我看他也沒有打算要合作」。金溥聰金表示，誠懇地希望大家繼續坐下來談。

本報系聯合報報導，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室昨天表示，開放式民主初選有「代表性不足」、「名冊建置」與「準備時間倉促」三大問題。

金：白願二會 全力配合

金溥聰表示，民眾黨原本答應明天舉行第二場會議，侯辦也回覆可以，甚至表示「今天或明天就可以談」。金表示，迫切且誠懇地希望大家繼續坐下來談，如果對方案不滿意，雙方應試著消除歧見，「你不試怎麼有機會？」、「而不是你不照我的方式就不談，這是不對的，而且，昨天（指上周六）不是談得很好嗎？」

媒體提問，是否再與民眾黨約時間？金溥聰表示，只要民眾黨提出任何時間、地點，都會全力配合，希望大家趕快坐下來消除歧見。至於民眾黨認為國民黨的「開放式民主初選」準備時間倉促，金溥聰掛保證，「如果今天談，有把握來得及」，但如果一直拖下去，「我就沒有把握了」。

柯：若有備案 藍白再談

媒體昨問藍白第二次會面是否破局，柯文哲說，「我們主張這樣，你們主張那樣，我們認為你們方法不好，你們有沒有替代方案，想好之後通知我們再來談。」

金溥聰則說，柯陣營是在空中打筆戰，他希望採取像前天那樣充分交換意見的方式，也持非常開放與願意溝通態度；他要鄭重表示，「請柯主席不要以己心，度他人之腹」。金溥聰指出，柯營三點聲明是把方向帶到國民黨在政黨鬥爭，他誠心誠意呼籲柯文哲靜下心來，不要講情緒性的話，雙方應該思考結盟、整合，而非「淘汰賽」的方式看待藍白合。

媒體詢問，是否認為柯文哲是藍白合破壞者？金溥聰說，他不願意用這麼強烈字眼，「絕無此意」，而是柯文哲對於國民黨的信任度不夠；他希望雙方整合，盡量在最快時間內達成共識，讓政黨輪替。