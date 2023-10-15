藍新北造勢 韓國瑜代拆黑鍋：把對我的愛轉給侯友宜

國民黨總統參選人侯友宜（中）14日晚在新北市板橋舉辦總統暨立委新北市競選總部成立造勢大會，前總統馬英九（左二）、黨主席朱立倫（左一）、高雄市前市長韓國瑜（右一）等同台輔選。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 昨晚在新北市板橋舉辦首場大型造勢晚會。國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜 、前副總統蕭萬長、立法院前院長王金平、國民黨前黨主席洪秀柱及多名立委參選人都到場力挺。韓國瑜向在場支持者呼籲，請把對他的愛轉移到侯友宜身上。

可望出任侯友宜全國後援總會長的王金平，昨晚站台助講時也公開向郭台銘喊話，「兄弟啊！同志啊！戰鬥的時間到了，戰鼓已響起，歸來吧！該是歸隊的時候了」。王金平要朱立倫和支持者迎回郭台銘，動作之大，用情之深，引起關注。

侯友宜昨進場時，民眾不斷搶著與侯握手，光進場就花了近十分鐘，將現場氣氛炒最高點。

侯友宜說，他最近到廟口、菜市場、農漁會，聽到許多人民關心的事情，自己都提出來當政見，像是巴氏量表、老人基金、企業替員工加薪抵稅等，這些都是民眾的心聲，今天民進黨不做，就讓他來做。至於外界關注的藍白合，侯友宜說，為下架民進黨，希望藍白站一起，他已用最大誠意去和民眾黨談藍白合作。

韓國瑜表示，他來到新北板橋的家鄉，幫侯友宜的首場全國造勢站台，說幾句心裡話。很多朋友心情不甘，心情憤怒，問他為什麼要去侯友宜的場？侯又沒有支持他，他說心裡話，八點檔裡面，漂亮的千金小姐被土匪抓，說要娶她，千金小姐哭哭啼啼說，「你可以得到我的人，不能得到我的心」，但侯別擔心，他人來了，心也來了。

韓國瑜接著說，他要跟很多誤會侯友宜的人說兩個真實小故事，兩個小故事會影響大家對侯的人格判斷。2020年他選總統，投票前一個月，侯友宜來找他，說到底需要侯做什麼，請交代。他向侯說新北優先，不要客氣，他繼續往前衝，侯說有任何需要絕對要交代他，他說他繼續衝，侯顧好新北。很多人說侯友宜沒有關心他，是錯的。

韓國瑜指出，2020年6月6日，他被罷免，高雄市議長許崑源墜樓，侯友宜第一個致電，安慰他「委屈了」，他說沒關係。侯接著問，高雄有些優秀官員，如果不嫌棄的話，要不要來新北服務？他要說出來，不然侯背黑鍋背很大。

朱立倫表示，最近看到以巴（以哈）戰爭，再看到烏俄戰爭，大家都知道和平最重要，為了兩岸和平，唯有國民黨重新執政，唯有國民黨能夠維護兩岸和平，讓社會安定，讓兩岸安全，要讓侯友宜當選。

前總統馬英九表示，他原本擔心侯友宜缺乏外交、國防跟兩岸的經驗，但侯日前訪美下了功夫，完全變了一個人，說的不統、不獨、不武以及「3D策略」，已經非常成熟，已有資格可以做好總統。