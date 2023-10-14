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藍白首會不涉侯柯配、柯侯配 金溥聰：僅就主題交換意見

記者屈彥辰／台北報導
藍白首次會14日登場，國民黨方面由國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰、秘書長黃健庭代表會晤，台灣民眾黨方面由民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊、柯文哲競辦主任周榆修代表。黃珊珊說今日不會有侯柯配、柯侯配的結論，金溥聰表認同，強調今為就會談主題交換意見。(記者張睿廷／攝影)
藍白首次會14日登場，國民黨方面由國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰、秘書長黃健庭代表會晤，台灣民眾黨方面由民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊、柯文哲競辦主任周榆修代表。黃珊珊說今日不會有侯柯配、柯侯配的結論，金溥聰表認同，強調今為就會談主題交換意見。(記者張睿廷／攝影)

藍白首次會14日登場，國民黨由國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰、秘書長黃健庭代表會晤，台灣民眾黨由民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊、柯文哲競辦主任周榆修代表。黃珊珊說，14日不會有侯柯配、柯侯配的結論，金溥聰表示認同，14日就是為了會談主題交換意見。

黃珊珊表示，14日不設任何的前提，今日主要討論民調跟辯論的方式，所以不會14日就有侯柯配或柯侯配這個結論，因為要比完才知道。

金溥聰說，他非常同意黃珊珊的講法，因為14日本來就是會前會，針對一些將來要會談的主題交換意見。

由於侯友宜安排造勢活動已辦到11月4日，是否代表11月4日前，藍白不會有結果，要等到11月4日後，才可能會有最後決定。金溥聰指出，他仔細看了一下，黃珊珊接受訪問時強調，雙方都有自己過程，要照原來的計畫進行，並不是刻意的，這都是應該做的事情，一定會來。

黃珊珊表示，她喜歡稱金溥聰為金老師。團結台灣、聯合政府，是民眾黨主席柯文哲的主張，這次想的不是個人或政黨的利益，而是整體最佳的解方。雙方可能在政黨裡面，都有自己的壓力，自己的立場，希望不管有什麼狀況，抱著柯文哲的指示，心存善念，盡力而為，會抱持最大的善意，最大的彈性，盡量能夠商討出一個對於國人同胞，雙方支持者都可以接受和理解的結果。

黃珊珊說，相信數字，相信科學，是民眾黨一貫立場。在野合作不只是兩個政黨而已，是要整合台灣民眾最大的期待，台灣有65%民眾希望政黨穩定，14日任務重大，不是來聊天，不是來大拜拜，希望真的能夠回應台灣廣大多數的民意。

黃珊珊表示，民眾黨三原則已跟金溥聰說明，公開透明、公共辯論，還有公正民調，是民眾黨之前到現在，也就是從10月初開始就提出的方案，藍白合的聲量已持續大半年，但是沒有一個確定的方法，既然如此，民眾黨提出了具體的方法，這個方法提出來後，得到國民黨的善意回應，這是一個很重要的進展。各位不用擔心，14日會議一定會有會議紀錄，一定會上網公告。 14日很高興有這樣機會，能夠跟國民黨代表，一起討論將來的在野整合方案，希望這場選舉不是一場零和的遊戲，希望未來多年後，大家想到這一天，你我都不會後悔。

藍白首次會14日登場，國民黨方面由國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰、秘書長...
藍白首次會14日登場，國民黨方面由國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰、秘書長黃健庭代表會晤，台灣民眾黨方面由民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊、柯文哲競辦主任周榆修代表。(記者張睿廷／攝影)
藍白首次會14日登場，民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊申明台灣民眾黨三原則...
藍白首次會14日登場，民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊申明台灣民眾黨三原則，公開透明、公共辯論還有公正的民調，台灣民眾黨針對藍白合提出具體方案，得到國民黨善意回應，希望這場選舉不是零和的遊戲，盼多年後你我都不會後悔。(記者張睿廷／攝影)

國民黨 柯文哲 民調

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