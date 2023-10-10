韓國瑜當在野桶箍？郭台銘：馬上會出現撥雲見日新希望
2024總統大選逼近，藍白如何整合？高雄市前市長韓國瑜昨天晚間在臉書秀出與民眾黨總統參選人柯文哲合照，直呼「桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來」，對於是否認同韓國瑜擔任在野桶箍？鴻海集團創辦人郭台銘今天受訪意有所指表示，事實的真相往往不被人知，他知道大家都很焦慮，更知道團結勝選是贏回中華民國政權的唯一方程式，並稱「馬上就會出現撥雲見日的新希望。」
郭台銘今天偕副手搭擋賴佩霞到北市府前廣場參加國慶升旗，對於怎麼看韓國瑜昨天貼出跟柯文哲合照？還稱「桶箍不是一個人」？也被問及，近期是否會跟韓國瑜見面？郭台銘表示，他昨天很晚收到這個訊息，換角度講，「事實的真相往往不被人知，我們知道大家都很焦慮，更知道團結勝選是贏回中華民國政權的唯一方程式」，還說「馬上就會出現撥雲見日的新希望，馬上就會出現撥雲見日的新希望。」
媒體追問為何說很快就會撥雲見日？郭台銘則僅重申，「馬上、馬上就會撥雲見日。」至於是否私下與韓國瑜聯繫？郭台銘則笑而不答。
對於是否贊成韓國瑜擔任在野桶箍角色?郭台銘表示，他應該從另外角度來看，就是大家很焦慮，「我們都知道更知道團結是贏回中華民國政權的唯一勝選方程式」，郭也表示，他連署已經過關，已經跟賴佩霞正式取得中華民國總統跟副總統參選資格，會盡一切努力讓連署達到更高標準。
郭台銘提到，接下來他要讓民眾了解，所有候選人也必須讓國人了解治國理念、治國策略，以及如何用經濟翻轉台灣、走出困境的執行力及政策力，這點才是讓2300萬民眾做出真正關鍵的選擇。
上一則
批蔡英文繞彎偷渡搞台獨 馬英九：拒為台灣國慶日背書
下一則
FB留言