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平均每天6.6人出差 數位部明年出國預算大增165%

記者張睿廷、馬瑞璿／台北7日電
數位發展部明年編列出國預算高達3736萬元，部分項目以民主化、增加能見度為主軸，引起在野黨立委質疑。圖為數位部長唐鳳（中）今年1月出席在立陶宛維爾紐斯大學舉辦的「自由數位民主對話」論壇。（圖：數位發展部提供）
數位發展部明年編列出國預算高達3736萬元，部分項目以民主化、增加能見度為主軸，引起在野黨立委質疑。圖為數位部長唐鳳（中）今年1月出席在立陶宛維爾紐斯大學舉辦的「自由數位民主對話」論壇。（圖：數位發展部提供）

數位發展部成立一年，首任部長唐鳳知名度高受矚目，但出國預算太多、打詐成效不彰，皆引發質疑。與今年度相比，明年度出國預算大幅增加2300萬(台幣，下同)，平均每名員工一年可出國9.3天，在野黨立委已磨刀霍霍，放話將強力監督。

數位部明年出國計畫共34項，預算高達3736萬元，而今年度僅1408萬元，大增165%；預計出國人天數為2420天次，平均每天6.6人出國，對比今年609天次，增加約四倍之多；部分項目以民主化、增加能見度為主軸，但出差動輒花費數百萬元。

國民黨立委吳怡玎指出，數位部出國預算，許多名目是以「提升能見度、民主」之名出訪，與民眾期待發揮「打詐、保護資安」功能有極大落差，數位發展部乾脆改名為「數位出國部」。

數位部出國計畫，包括一項「自由民主聯盟、民主峰會、亞太經濟合作等國際交流合作相關會議」，一次派出15人到美國舊金山，出差40天，交通費216萬元、生活費161萬元，加上辦公費，一趟花費公帑442萬元；目的是「參與推動民主合作組織、展現台灣與國際推動民主事務的堅定決心」。

數位部還將派21人到英國倫敦參加「數位發展相關國際會議」，時間24天，預計花費591萬元，目的是「提升我國在數位科技能見度」。數位部員工也將前往美國舊金山參加自由線上聯盟會議，目的同樣是提升我國能見度，這趟要花掉納稅錢112萬元。

「如果數位部的人都在國外參加提升能見度的會議，到底誰來打詐？誰來保護資安？」吳怡玎質疑，數位部組織章程完全沒有提升台灣能見度的項目，這是外交部的工作，關數位部何事？何況許多出國的會議，可以線上參加，自由民主聯盟交流會議竟派15人去40天，太誇張。

數位部表示，明年編列出國計畫34項，23項為去年立法院審查今年預算時已三讀通過，為既有計畫持續執行；另11項新增計畫多為新移撥數位部執行的雙邊或多邊對話、數位經貿談判業務，如台歐盟數位經濟對話、台美數位經濟論壇等。

數位部表示，在數位科技快速發展下，須積極掌握國際趨勢、參與制定國際相關新標準，以奠定國際合作基礎、增進合作契機和降低國際貿易障礙，數位部就開創與歐盟會員國立陶宛相互採認電子簽章效力的先例，可透過電子簽章相互承認，降低我國和各國的數位貿易障礙，替產業開創商機。

預算 舊金山 歐盟

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