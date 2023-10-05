挺好油翻車 柯文哲：應譴責造假者而非受騙者

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲。（本報資料照片）

農業臉書專頁「Lin bay好油」板主林裕紘自導自演恐嚇案，引發朝野攻防。民進黨 發言人張志豪昨表示，藍白聯手透過網路霸凌，遂行特定政治目的。國民黨 立委李德維反嗆，民進黨不要打迷糊仗，說清進口雞蛋是否為臭蛋、爛蛋，才是執政黨應負的責任。民眾黨總統參選人柯文哲 則說，應該譴責造假的人，不是譴責被騙的人。

林裕紘被爆自導自演恐嚇，曾在臉書發文聲援林的柯文哲，被質疑事件後，臉書文「被消失」。柯文哲昨表示，沒有被消失，整件事重點是雞蛋問題到現在還是沒有真相。

張志豪表示，涉及自導自演的國民黨黨工許哲賓背後，就是「最大網軍頭」國民黨政策會執行長曾銘宗，其背後就是國民黨主席朱立倫及侯友宜。民進黨立委參選人吳音寧也說，「Lin bay好油」演得太過火才翻車，背後的主使者仍毫髮無傷。

李德維反批，恐嚇的部分該追究就追究，該法辦就法辦，民進黨想要潑國民黨的髒水，請先自己照照鏡子。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，2019年民進黨總統初選時，賴清德就已親自認證民進黨有網軍，而民進黨執政下有還有楊蕙如案、林瑋豐案、林秉樞案、農委會1450等，民進黨網軍治國，早已惡名昭彰。