我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

新聞評論／吹哨者下車 追弊與食安不能退場

聯合報社論
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘（左）稱評論進口巴西蛋政策飽受壓力，在前立委黃國昌（右）的直播節目痛哭，宣布停止更新粉專。檢警追查結果卻是「自導自演」。（取材自「國昌直播SP」）
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘（左）稱評論進口巴西蛋政策飽受壓力，在前立委黃國昌（右）的直播節目痛哭，宣布停止更新粉專。檢警追查結果卻是「自導自演」。（取材自「國昌直播SP」）

進口雞蛋風暴中的重要吹哨人，農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘，日前以家人安全遭受威脅為由，宣布關閉粉專，震驚社會，各界憤怒聲援。不料，檢警查出是林裕紘請託國民黨黨工舊識協助傳送恐嚇訊息，為自己製造下台階順勢關閉粉專。一個民進黨員找了一個國民黨黨工串謀，自導自演了一場荒謬的粉專退場儀式，在雞蛋風暴後再度掀波。

國民黨已將涉案黨工解雇，身兼國民黨政策會執行長的立委曾銘宗對督導不周表示道歉。擁有民進黨黨籍的林裕紘則被質疑入黨有特殊政治目的，民進黨也會將他開除黨籍。民進黨及綠營側翼撿到槍，自然又一輪橫掃濫射。在粉專退場一事上，林裕紘濫用社會信任，引起對立和恐慌，應該受到譴責，他不只已如自稱的「社會性死亡」，更應該盡速回國面對司法調查，承擔法律責任。

不過，林裕紘自導自演恐嚇案和「Lin bay好油」進口蛋揭弊是兩件事，一碼歸一碼。尤其進口蛋問題影響層面廣大，嚴重衝擊食安，目前六個地檢署也仍在偵辦中。進口雞蛋案中一人公司、雞蛋效期、冷鏈中斷、洗選洗產地、混蛋偽標等問題的揭露，有的是媒體與藍營縣市長、立委強力監督的結果，也有很多是因「Lin bay好油」的吹哨而發掘。這些問題不會因「Lin bay好油」退場就消失，農業部的政策錯誤更不會因林裕紘的退場錯誤而洗白。

賴清德譴責這起事件，並拉高到台灣民主化之後，第一次有在野黨黨工以自導自演方式抹黑政府，企圖得到選舉利益。其實他沒什麼資格講話。且不說這個事件是「藍綠聯手」；對於進口蛋風暴，他刻意切割，慎防破殼蛋汁濺到身上，似乎副總統不是蔡政府團隊的成員，也好像蔡政府與他領導的民進黨無關，更彷彿總統參選人拚選舉就好，不必關切食品安全衛生與人民健康福祉。但「Lin bay好油」出包，賴清德立馬出手，狠準痛擊在野黨傷口。

民眾疑慮食安時，賴清德遮眼摀嘴；陳吉仲下台時，賴清德惋惜慰勉；林裕紘出包時，賴清德迅速出擊；整個過程顯露的是他的政治投機。賴清德在林裕紘被揭露自導自演後的迅速反應，只證明一件事：原來他在持續一個多月的進口蛋風暴與食安危機中冷漠袖手，只是裝瞎裝睡！原來他為了保持自身的安全距離，對人民的食品安全也保持沉默！

其實，翻開散播謠言興波造浪的歷史，少不了寫滿民進黨與賴清德的幾頁。如果「關西機場事件」中的網軍帶風向，或「疾管家」案中的反串中國認知作戰，民進黨都可以翻臉轉身說不干我事的話；如果賴清德對曾被蔡英文網軍出征打到求饒的慘痛記憶，也可以抹去的話；那麼在已被證實是烏龍事件的新北幼稚園餵藥案中，賴清德又是如何對幼師們落井下石、製造親師對立的？

長期關注農業問題的「Lin bay好油」有意退場，如果是因持續遭受攻訐恐嚇而身心疲憊，可以理解，但絕對不該以錯誤方式找下台階；何況農業問題不只進口雞蛋一端，蔡政府以撒幣代替政策所遮掩的許多農業問題，仍未解決。即使陳吉仲去職，他製造的雞蛋問題還在困擾著民眾，食安陰影仍然徘徊不去，他的下台應該是掀起「農業布」的開始，不能讓政策錯誤與弊端，同壞蛋、逾期蛋一起銷毀了事。同樣，林裕紘自導自演，社會已經得到一次教訓；但「Lin bay好油」先前揭露的進口蛋弊端，社會大眾還在等待農業部給個交代，人民也還在等待檢警調和監察院給個調查結果。

賴清德 民進黨 雞蛋

上一則

誣告案開庭 過招翁達瑞 高虹安：論文自己寫的

下一則

挺好油翻車 柯文哲：應譴責造假者而非受騙者

延伸閱讀

網路溫度計公布台最新總統參選人網路聲量 柯1賴2侯3

網路溫度計公布台最新總統參選人網路聲量 柯1賴2侯3
新聞評論／台灣國慶日？2024選「拒台獨」或「偽台獨」

新聞評論／台灣國慶日？2024選「拒台獨」或「偽台獨」
侯辦批賴清德經濟產業政見大雜燴 讓台灣迷路

侯辦批賴清德經濟產業政見大雜燴 讓台灣迷路
民進黨質疑「好油」 入黨有特殊政治目的

民進黨質疑「好油」 入黨有特殊政治目的

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨黨慶 創黨元老舉布條：民進黨淪獨裁貪汙惡霸黨

2023-09-27 19:26

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安