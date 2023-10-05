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陳建仁、卓榮泰入列 綠不分區提名估拿12席

台灣新聞組／台北5日電

民進黨中執會昨天通過不分區立委提名委員會名單，黨主席賴清德任召集人，成員包括行政院長陳建仁、民進黨前主席卓榮泰、總統府國策顧問何美玥、高雄市議長康裕成、學者廖福特、陶儀芬。黨內高層表示，不分區名單將落在10月底，最慢11月初定案。

賴清德表示，2024年的總統、立委選舉，對台灣的前途非常重要；民進黨秉持跨黨派、跨世代、跨領域的精神，推動「民主大聯盟」，這次的不分區提名也希望能夠秉持民主大聯盟這樣的精神，結合台灣社會更多的力量，來完成歷史交付的使命。

另據台北中國時報報導，為因應「藍白合」喊要籌組聯合內閣及搶攻立法院龍頭寶座，儘管立法院長游錫堃已表明不再連任，使得不分區人選及排序面臨黨內各派系暗潮洶湧；所以，高層仍盼游能夠願意連任，讓不分區名單的規畫單純一些。

但若游堅持退休，黨內人士認為，上屆排第8的黨團總召柯建銘是適合的人選，也有人認為，正國會唯一能取代游錫堃，只有總統府祕書長林佳龍，若林願意以中生代領頭，是不錯的牌，就看林的意願。

民進黨評估，若2024年立委席次三黨不過半，藍白就可聯手搶下立院正副院長，民進黨因應藍白聯手直取國會龍頭，此次擬定不分區名單，更要仔細精算一番。

黨內高層表示，這次預估不分區席次12到13席，以新系、正國會、英系為主，而且這次大選，民進黨政黨票恐怕不會比上次好，各派系不太可能都有1席。

民進黨 賴清德 退休

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