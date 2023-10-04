新聞評論／賴清德快刀收割「好油」 別忘反串始祖是綠營

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘稱遭恐嚇，檢警約談國民黨 黨工許哲賓並聲押獲准；人在海外的林承認是他找許幫忙恐嚇自己，並在臉書發文道歉。本案牽涉複雜，在藍綠一片譴責聲中，民進黨 總統參選人賴清德 快刀切入，重點放在在野黨黨工自導自演抹黑政府。賴不慬忘了網路反串始自綠營，林還是民進黨員，況且林所揭發進口蛋弊端也是事實，全部賴給在野黨，得失難料，卻已被看破手腳。

林裕紘日前上前立委黃國昌的節目自曝在網路上遭恐嚇，但他不願意報案。事件引發外界重視，閣揆陳建仁要求警方三個月內破案，檢警著手調查後，案情大逆轉，竟查出是林裕紘找舊識許哲賓幫忙傳恐嚇訊息給自己，法院認為已無其他有效方式，足以達成維護公共秩序及避免被告許哲賓反覆實施同一犯行，於是裁定羈押，並禁止接見通信。

這個案子型態特殊，被收押的許哲賓坦承有幫忙林裕紘傳恐嚇訊息，但他否認行使偽造準私文書。由於檢警還要追查臉書帳號資料及域外網路技術提供者，許有刪除涉案帳號資料檔案的行為，被認為有湮滅證據及串證、串供之虞；法院特別說明，指被告犯恐嚇危害安全罪嫌，因影響廣泛、討論者眾，進口蛋議題仍被關注，被告使用假名、假帳號、VPN虛擬域外網路方式發送訊息，意圖規避查緝，足認被告就此議題有反覆實施恐嚇行為之虞，而有羈押原因。

但詭異的是，林裕紘找許哲賓幫忙傳恐嚇訊息給他自己，就許哲賓的恐嚇犯行而言，林裕紘應不致於心生畏懼，林裕紘害怕的是其他「有刀有槍」的恐嚇案。因此，法院以許哲賓有反覆實施恐嚇行為之虞，到底是向誰恐嚇？是林裕紘或其他人？這樣的推論未必讓人信服；就使用假名、假帳號、VPN虛擬域外網路方式發送訊息，意圖規避查緝的部分，恐怕才是檢警要突破的重點。

就林紘裕而言，在恐嚇案中，他與許哲賓合謀，但許使用假名、假帳號的部分，他未必參與。恐嚇的部分，林可能不是行為人，也算不上被害人，因為他並沒有因許哲賓的行為而心生恐懼，讓他心生恐懼的應是其他的恐嚇案。只是事情演變到這種局面，檢警不一定有興趣偵辦，更別提其他也被恐嚇的立委王鴻薇及高市觀光局長高閔琳等人了。

林紘裕、許哲賓犯錯觸法，實務上究竟要如何認事用法，的確複雜，還有待討論，但賴清德一改過去遇進口蛋爭議就笑而不答的作風，特別在許哲賓的身上多所著墨，指如果這件事最後證實真的是自導自演，這也是台灣民主化之後，第一次有在野黨黨工以自導自演的方式抹黑政府，製造對立，引起社會恐慌，企圖得到選舉利益。

賴清德技巧避談目前仍是民進黨黨員的林紘裕，用「自導自演」、「在野黨黨工」等關鍵字圍繞著許哲賓，別有用心，只因為許哲賓有國民黨黨工的身分，當然具有操作的價值，如果這個案子最後有產生任何的選舉利益，賴清德必然穩穩收割。

但是，賴清德的操作並非沒破綻，除了進口蛋爭議仍是現在進行式，稍微回溯一下，就可以發現在網路反串正是始自民進黨側翼，「卡神」楊蕙如指揮網軍早被法院認證，綠營網紅林瑋豐因指控PTT八卦版有許多鄉民是親中人士打「認知作戰」攻擊疾管署，反被網友起底自導自演，他的妻子更在民進黨社群中心任職，民進黨執政發生這種事，當時賴清德可曾站出來說句話？