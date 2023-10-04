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侯辦批賴清德經濟產業政見大雜燴 讓台灣迷路

記者侯俐安、鄭媁、丘采薇、鍾張涵、林海／台北4日電
民進黨總統參選人賴清德3日公布「智慧國家、智慧科技島」等政見， 侯辦批是大雜燴，琳瑯滿目卻找不到出路。（本報資料照片）
民進黨總統參選人賴清德3日公布「智慧國家、智慧科技島」等政見， 侯辦批是大雜燴，琳瑯滿目卻找不到出路。（本報資料照片）

民進黨總統參選人賴清德昨公布「智慧國家、智慧科技島」等政見，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，賴提出七大主張、還要延續蔡英文總統的「六大核心戰略產業」，賴的經濟產業政策感覺就像是個大雜燴，琳瑯滿目卻找不到出路，口號響亮卻沒有正確方向。

賴清德昨天推出「創新經濟、智慧國家」政見，宣示加速「創新驅動」的經濟發展模式，將打造「創新創業雨林生態系」，目標在五年內創造2萬個新創就業，讓新創投資金額每年達到1500億元台幣（約46.4億美元），十年內台灣將成為創新解決方案的淨輸出國。

陳柏翰表示，賴清德既然要承繼蔡英文的經濟路線，就應該先盤點這七年多來的成績，如新南向政策、能源政策皆跳票，五缺問題也沒獲得解決等，賴清德在錯誤的道路上前行，只會讓台灣經濟發展更加迷路。

鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人黃士修指出，這是繼「○到六歲國家養」政見後，賴清德再次跟進郭台銘四年前提出的「智慧科技島」政見，賴清德身為副總統，坐擁國家資源，政見缺乏前瞻性，再度展現「抄能力」。賴清德競辦發言人陳世凱則表示，賴2017年擔任行政院長時期，就已提過同樣概念，黃士修應多做功課，避免貽笑大方。

創投公會理事長邱德成回應，以資金面而言，新創投資金額每年達1500億元台幣確實是一大福利，但台灣缺乏法規配套，他呼籲透過法規調整、政策引導，擴大現有天使個人投資租稅抵減的範圍，排除新創投資的障礙，讓台灣成為亞太創新創業基地。

工總表示，對於參選人政見暫時無法評論，但已規畫下個月邀請各組參選人分別與產業界座談。

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