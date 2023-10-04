新聞眼／好油翻車 不代表蛋爭議可下車

農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘(左)承認遭恐嚇是自導自演。(取材自黃國昌YouTube頻道)

在進口蛋爭議中扮演「吹哨者」角色的農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘日前傳遭恐嚇，前天深夜卻出現令人驚訝的反轉，相關證據直指他自導自演。綠營士氣大振，大喊非綠陣營「翻車」。只是，林裕紘揭露專案進口雞蛋 的問題確實存在，且與恐嚇案無關，蔡政府別以為「撿到槍」就可以乘機「下車」。

近年網路上與農業有關爭議，林裕紘幾乎無役不與，由於言之有物，常能戳中民進黨 論述盲點，造成極大回響。此次進口蛋爭議，林裕紘又槓上當時農業部長陳吉仲，甚至導致陳吉仲丟官。正因為林裕紘造成的影響超出農業專業、擴及政治，成了民進黨政治人物、側翼鎖定的目標。此次「自導自演恐嚇案」事件爆發後，綠營及側翼群起攻之，可說其來有自。

林裕紘已承認先前所指遭恐嚇案是自導自演，也讓當初聲援他的人尷尬無比。從法律責任來看，「自導自演的恐嚇案」不但不足取，也應受輿論譴責和司法制裁；國民黨 還有自家黨工涉案，也脫離不了相關責任。連帶所及，因相信林裕紘的「吹哨」而同情他遭恐嚇的政治人物，也難免會遭受質疑。但林裕紘因私人行為「翻車」，並不表示各界對進口蛋的質疑也「翻車」。

令人遺憾的是，綠營只想抓住林裕紘自導自演及國民黨黨工涉案，要求國民黨主席朱立倫及總統參選人侯友宜道歉；卻刻意遺忘民進黨總統參選人賴清德對進口雞蛋涉及圖利及引發食安等問題，一直未有正面積極回應。

「恐嚇案自導自演」和「進口蛋爭議」是兩件不相干的獨立事件，除非有新證據顯示林裕紘對進口蛋的質疑都是造假，否則，他過去的那些質疑不但仍然成立，各地方縣市皆有依食安法開罰的紀錄，檢方也已分案偵辦中，陳吉仲還因此請辭下台，這是都是不會改變的事實。

進口蛋爭議因為自導自演恐嚇案而「歪樓」，林裕紘確實做了最不好的示範與退場模式，這部分是他咎由自取；但涉及政府施政效能、引發人民食安疑慮的「壞蛋」問題，在蔡政府確實檢討及拿出解方之前，必須繼續追下去，不容讓「恐嚇案自導自演」模糊了焦點。