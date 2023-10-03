我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

金溥聰出手搭橋：整合要先強大 防合作功虧一簣

記者侯俐安／台北3日電
國民黨總統參選人侯友宜到高雄市英明市場拜票，化身魚販，笑稱手上去鱗乾乾淨淨的魚是「侯友宜（魚）」。(記者王昭月／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜到高雄市英明市場拜票，化身魚販，笑稱手上去鱗乾乾淨淨的魚是「侯友宜（魚）」。(記者王昭月／攝影)

藍白何時談合作、如何談合作，傳言不斷。國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰昨天親上火線，他接受中廣董事長趙少康連線專訪表示，希望藍白雙方保持善意，不要講情緒的話，等到民調容易整合、不會嫌棄對方時，在最適當的時機談整合，自然水到渠成。

近來匿名人士放話不斷，也對準金溥聰，稱金不斷放話「堅持侯友宜不當副手」破壞整合。金溥聰昨親上火線，除為避免擦槍走火、難以收拾，也為藍白合搭橋。

「這是扭曲我的想法」，金溥聰還原，他曾在7月25日接受媒體人蘭萱訪問時，講到會「挺著胸膛倒下去」，金溥聰說，選舉有分不同階段，當時選情很艱困，他的主張很清楚，「不是不談整合，而是先拉高民調」，他的堅持是「國民黨要堅持自己的黨格，不要被吃掉」，整合前「先把自己變強大，否則沒有談判的籌碼」。

他說，選舉是隨時在變化的，不同情境有不同因應方式，政治本來就不是死板板、是有彈性的，但外界硬要扣帽子，把它當話題來炒作。他批評，這是有人在故意挑撥，捏造事實有其動機，居心叵測，就是希望藍白破局。

趙少康追問金溥聰，藍白能不能合？金說，原則是雙方持續保持善意，等到民調容易整合，彼此不嫌棄對方時，才有適宜的條件談整合，「很早談、談很久，不一定談得成」，時機就是雙方都有意願、都希望成事的時候，一拍即合。

針對藍白合，國民黨參選人侯友宜昨晚在高雄美濃區與地方幹部座談，他認為藍白都是朋友、夥伴，但還是要對自己有信心，「如果不相信自己能贏，別人怎麼覺得我們能贏」。

藍白談合作如堆積木，此時最忌周圍人士另有居心，爭取插手空間卻攪亂局面。金溥聰昨再出手，也在避免堆積木變成疊疊樂，令善意崩解，最終功虧一簣。

民調 國民黨 侯友宜

上一則

堅稱「台灣國慶日」 蔡政府自嗨不倫不類

下一則

巴西僑教中心爆性騷 僑委會委員長「檢討被害人」惹議

延伸閱讀

談藍白合？侯友宜：與柯文哲雙北合作朋友、相同政治理念

談藍白合？侯友宜：與柯文哲雙北合作朋友、相同政治理念
藍白合之際傳言滿天 金溥聰斥「故意挑撥要藍白破局」

藍白合之際傳言滿天 金溥聰斥「故意挑撥要藍白破局」
「該決定了」 金溥聰：藍白合不合 柯自美返台後要溝通

「該決定了」 金溥聰：藍白合不合 柯自美返台後要溝通
在野整合總統人選 新民調挺侯友宜

在野整合總統人選 新民調挺侯友宜

熱門新聞

在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨黨慶 創黨元老舉布條：民進黨淪獨裁貪汙惡霸黨

2023-09-27 19:26

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快