金溥聰出手搭橋：整合要先強大 防合作功虧一簣

國民黨總統參選人侯友宜到高雄市英明市場拜票，化身魚販，笑稱手上去鱗乾乾淨淨的魚是「侯友宜（魚）」。(記者王昭月／攝影)

藍白何時談合作、如何談合作，傳言不斷。國民黨 總統參選人侯友宜 競辦執行長金溥聰昨天親上火線，他接受中廣董事長趙少康連線專訪表示，希望藍白雙方保持善意，不要講情緒的話，等到民調 容易整合、不會嫌棄對方時，在最適當的時機談整合，自然水到渠成。

近來匿名人士放話不斷，也對準金溥聰，稱金不斷放話「堅持侯友宜不當副手」破壞整合。金溥聰昨親上火線，除為避免擦槍走火、難以收拾，也為藍白合搭橋。

「這是扭曲我的想法」，金溥聰還原，他曾在7月25日接受媒體人蘭萱訪問時，講到會「挺著胸膛倒下去」，金溥聰說，選舉有分不同階段，當時選情很艱困，他的主張很清楚，「不是不談整合，而是先拉高民調」，他的堅持是「國民黨要堅持自己的黨格，不要被吃掉」，整合前「先把自己變強大，否則沒有談判的籌碼」。

他說，選舉是隨時在變化的，不同情境有不同因應方式，政治本來就不是死板板、是有彈性的，但外界硬要扣帽子，把它當話題來炒作。他批評，這是有人在故意挑撥，捏造事實有其動機，居心叵測，就是希望藍白破局。

趙少康追問金溥聰，藍白能不能合？金說，原則是雙方持續保持善意，等到民調容易整合，彼此不嫌棄對方時，才有適宜的條件談整合，「很早談、談很久，不一定談得成」，時機就是雙方都有意願、都希望成事的時候，一拍即合。

針對藍白合，國民黨參選人侯友宜昨晚在高雄美濃區與地方幹部座談，他認為藍白都是朋友、夥伴，但還是要對自己有信心，「如果不相信自己能贏，別人怎麼覺得我們能贏」。

藍白談合作如堆積木，此時最忌周圍人士另有居心，爭取插手空間卻攪亂局面。金溥聰昨再出手，也在避免堆積木變成疊疊樂，令善意崩解，最終功虧一簣。