新聞評論／藍白難合 問題不在民調在心態

藍白合陷入膠著，圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

2024大選即將進入百日倒數衝刺階段，四位主要總統參選人民調 支持度維持階梯隊形前進：民進黨 參選人賴清德 持續領先，國民黨參選人侯友宜和民眾黨參選人柯文哲在伯仲之間，鴻海集團創辦人郭台銘如果加入戰局則殿後。但各種民調都顯示，賴清德的聲望，不敵民眾對下架民進黨的渴望；如果藍白合，就能改變隊形，超越賴清德，下架民進黨。問題是，投票日近，整合路遙。

此時回顧20年前的「國親合」，或許於今日政局仍具參考意義；甚至就當前兵凶戰危、民心望治的情勢來說，眼前的「藍白合」，應比當年的「連宋配」更迫切。

2003年2月14日，國親兩黨主席連戰與宋楚瑜舉行「連宋會」，兩人簽署「國親政黨聯盟備忘錄」，以行動促成2004年在野聯盟。連、宋早在選前一年多就醞釀整合氣氛，而國親政黨聯盟備忘錄也達成三大共識：一、推動黨對黨的合作，共組國親政黨聯盟；二、正副總統搭配，宋主席尊重連主席意見；三、兩黨將合組聯合執政團隊，以解決台灣的經濟與兩岸等重大難題。在野整合不是只喊口號，更要展現實際行動。

「連宋會」當天正好是情人節，外界喻為國親兩黨政治聯姻。願意屈居副手的宋楚瑜強調，人民心中所想的，就是讓國親能真正結合、台灣能真正結合的力量。現在距離2024大選剩一百餘天，人民心中所想的就是下架民進黨，也支持藍白合，但藍白卻還在隔空嗆聲。民心望治如昔，但政黨氛圍大異。

時空環境大不同，導致「連宋可配，藍白難合」。國親因為前總統李登輝情結而分裂，但兩黨系出同門，儘管宋楚瑜民調高於連戰，但國民黨實力大於親民黨，且2000年首度政黨輪替的空前壓力，內外環境逼得泛藍不得不合，連宋配可謂順水推舟。反觀如今國民黨頻為藍白合敲邊鼓，民眾黨則欲拒還迎，時見反覆；事實上，如果沒有足以服眾的整合方案與機制，當然誰也不服誰。

2004年大選，國親聯盟從總統搭檔到立委選區布局，彼此都有細部執行計畫和對談窗口，戰略、戰術兼具。20年後的在野大聯盟卻各懷鬼胎，選前倒數一百天，時間不利於分裂的在野黨。侯柯郭三角習題可能有千百種解答，有人提議各做四年、有人提議行政首長或立法院長交換，甚至「比民調，輸的退選」都出籠。但各種務實空想交錯的答案，也正凸顯整合難度。

蔡政府挨批「朽木為官、禽獸食祿」，賴清德曾任閣揆、副總統，當然也是共犯結構的重要成員，但藍白合至今只聞樓梯響，放縱民進黨繼續霸道橫行；在野陣營爭強互扯的力道，遠大於下架民進黨的意志，導致台灣社會籠罩濃濃的下架民進黨氛圍，賴清德民調卻依然一枝獨秀。

大敵當前，在野陣營「合則雙贏，分則三輸」。提前一年聯姻的連宋配，都打不贏陳水扁的執政優勢，更何況藍白不合，賴清德將是最大贏家。蔡政府執政八年以來，兩岸陷入空前危機，「台獨金孫」賴清德若再接棒，台海終無寧日，社稷動亂，百姓為芻狗；在野黨若心中有人民，都應該放下成見。事實上，藍白合問題在心態，不在民調。

政黨合作要有誠意，但藍白陣營只有相爭與放話；政黨聯盟需要方案，但藍白陣營只見抬價與抬槓；藍白合還需要時間討論、說服與磨合，但時間並不站在藍白陣營這一邊。蔡政府失德失政，人民期待下架民進黨，台灣才有機會撥亂反正，在野黨必須認真回應人民的呼聲。