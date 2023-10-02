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朱立倫駁藍白合「併吞」：誰放話我也很好奇

記者劉懿萱／新北2日電
國民黨主席朱立倫（中）1日與國民黨立委洪孟楷（右）至竹林山觀音寺參拜。（記者劉懿萱／攝影）
國民黨主席朱立倫（中）1日與國民黨立委洪孟楷（右）至竹林山觀音寺參拜。（記者劉懿萱／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲日前質疑藍營「稱合作實則併吞」，並拋出比民調決定誰出線參選總統。國民黨主席朱立倫昨天說，是合作非併吞，應先堆疊善意，建構共同政策理念，加上在各選區合作，凝聚在野力量。外傳藍營高層喊話，乾脆先比立委選舉民調，朱反問：「放話的是誰？我很好奇。」

朱立倫昨陪立委洪孟楷赴新北市竹林觀音寺參拜。針對柯文哲提到國民黨稱合作實則併吞，並重申若比民調輸了，「不是當副手，是輸的人退選」，朱回應，不要扭曲整個談話，藍白是要合作並非併吞，合作最重要是建構在共同理念上，希望台灣能更好、兩岸和平、公平正義能彰顯，民進黨執政八年出現太多不公不義的事，一定要還給民眾公道。

朱立倫說，未來國民黨總統參選人侯友宜和柯文哲見面，也一定先談理念，不因在野分裂或不合作，造成民進黨勝選，至於怎麼團結努力，各種方法、建議都有，從沒排除過。他認為柯文哲很清楚，合作建立在共同理念，國外也有非常多先例，一定要建構在共同理念上。

至於藍白合作，是否要比民調？何時較好？朱說，他不會直接跳躍到特定點，重申先堆疊善意、建構共同理念，同時從下而上，在各選區合作，形成共同氣氛，才能凝聚在野力量。

外傳國民黨稱比民調從立委開始比，朱說「這些放話的是誰？連我都很好奇」，至少就他掌握的、侯友宜掌握的，都沒有這回事。

朱立倫說，同理心是彼此堆疊善意，像台中市長盧秀燕在台上牽著民眾黨立委參選人蔡壁如的手，新北市蘆洲、五股選區，也可以支持民眾黨發言人李有宜，但過程中不斷有人假造國民黨高層、黨務人士破壞氣氛，心態可議。

民調 國民黨 柯文哲

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