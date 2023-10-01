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藍白合先聲？盧秀燕合體蔡壁如喊好友

記者林佩均／台中1日電
台中市長盧秀燕台上致詞，稱民眾黨立委參選人蔡壁如是「我的好朋友」。（記者林佩均／攝影）
台中市長盧秀燕台上致詞，稱民眾黨立委參選人蔡壁如是「我的好朋友」。（記者林佩均／攝影）

台中浩天宮大庄媽昨晚起馬宴登場，總統參選人郭台銘國民黨總統參選人侯友宜前後進場，零互動；中一選區傳出藍白合，民進黨立院副院長蔡其昌與民眾黨立委參選人蔡壁如前後進場錯開，晚間台中市長盧秀燕與侯友宜大進場，蔡壁如陪同，盧上台致詞更推薦「我的好朋友蔡壁如，會心想事成」，台上展現藍白合氣勢。

台中浩天宮大庄媽下個月將展開7天6夜北港進香之旅，昨晚在中港高中體育館外舉辦起馬宴，席開700多桌，熱鬧滾滾。廟方4位總統參選人均發出邀請函，但民眾黨柯文哲出國、副總統賴清德另有行程未出席。傍晚近6點，鴻海創辦人郭台銘率先出席，中華統一促進黨主席張安樂已坐主桌，郭、張兩人隔4張椅子，僅互相拱手示意，未有過多互動。

隨後副院長蔡其昌到場與郭台銘握手，對張安樂拱手示意，蔡見到中一選區立委參選人張燈鐘主動上前握手，隨後旋風離開，從頭到尾未入坐主桌。

蔡其昌剛離場，對手民眾黨中一選區參選人蔡壁如即進場入席主桌，蔡壁如受訪說，「蔡副院長走在我前面，剛好沒有遇到」；隨後劉燈鐘入坐主桌，蔡壁如逐桌敬酒，劉上台致詞，蔡在台下與宮廟人士合影，兩人互動少。

晚間7點多，侯友宜與盧秀燕大進場，蔡壁如緊跟在第三位。台中市立委第一選區(大甲、大安、外埔、清水、梧棲)，國民黨尚未估公布徵召名單，目前劉燈鐘已登記參選，但尚未獲提名，外界猜測國民黨該區將採「藍白合」戰術。

盧、侯上台致詞時，台中市副議長顏莉敏上台列席，大甲鎮瀾宮董事長顏清標則坐主桌未上台。盧秀燕台上致詞說，我的好朋友蔡壁如委員，她這段期間都在競選，相信媽祖會庇佑她「心想事成」；侯友宜致詞也介紹蔡壁如，眾人一同站在台上高喊「當選」。

國民黨總統參選人侯友宜、台中市長盧秀燕、台中市副議長顏莉敏與民眾黨中一選區立委參...
國民黨總統參選人侯友宜、台中市長盧秀燕、台中市副議長顏莉敏與民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如同台，眾人高喊「當選」。（記者林佩均／攝影）

侯友宜 郭台銘 國民黨

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