我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

專家看自製潛艦 質疑裝配未完成

記者洪哲政、歐陽良盈／台北29日電
台灣首艘自製潛艦「海鯤軍艦」亮相，蔡英文總統主持命名、擲瓶儀式。（記者林伯東／攝影）
台灣首艘自製潛艦「海鯤軍艦」亮相，蔡英文總統主持命名、擲瓶儀式。（記者林伯東／攝影）

首艘國造潛艦海鯤軍艦昨舉行命名暨下水儀式，與會學者認為，台灣自製潛艦可滿足台灣防衛作戰需求，將能和P-3C反潛機等進行海空反潛作戰聯合獵殺，在反封鎖作戰發揮效果；但專家質疑，艦上多處關鍵裝備以巨旗覆蓋，質疑原型艦並未裝配完成，台船盛讚X型舵為新設計，其中卻出現可疑設計問題。

潛艦服役出身的海軍備役上校王志鵬透過媒體轉播觀察，從艦艏角度看海鯤艦艦身，艦艏上側六具魚雷管、下方中頻主被動式聲納、艦身兩側被動測距聲納都被旗幟包覆，潛艦上部甲板同樣以三色布幔蓋住，他質疑都尚未完成裝配。而原型艦未在水面碼頭靠泊，可見艦底若干系統，如主海水冷卻系統，也可能尚未完成，無法在浸水中啟動。

王志鵬指出，海鯤艦不論帆罩上的前翼與新的X型舵，外觀似乎完成，但總統府官網披露蔡總統與二五六官兵在艦艉的大合照，可見X型舵右方上下兩翼之間的前方出現一個「平衡小翼」，先進國家無此設計，因為X型舵本身就有舵翼的綜合性能，但必須由電腦自動操控，他質疑此翼若是作為X型舵的功能輔助，可見此舵在某些可能情況下性能將出現問題，因此必須增加輔助。

上一則

控陳建仁、陳吉仲涉及「假消息」議員提告

下一則

在野整合總統人選 新民調挺侯友宜

延伸閱讀

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成
中國房子14億人住不完？專家：結構短缺過剩並存

中國房子14億人住不完？專家：結構短缺過剩並存
台國造潛艦「海鯤號」亮相 賴清德：承載國防自主決心

台國造潛艦「海鯤號」亮相 賴清德：承載國防自主決心
20億勁球得主狂買加州3豪宅 理財專家：犯了嚴重錯誤

20億勁球得主狂買加州3豪宅 理財專家：犯了嚴重錯誤

熱門新聞

郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
作家李昂。（本報資料照片）

李昂酸「中學懷孕很恭喜」刪照了 博愛座女乘客：撤告過原本生活

2023-09-23 20:15
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨黨慶 創黨元老舉布條：民進黨淪獨裁貪汙惡霸黨

2023-09-27 19:26
作家李昂日前批評年輕人坐博愛座不讓座，引起討論。(本報資料照片)

拍博愛座女乘客 作家李昂坦承「沒有周全的認知」

2023-09-24 03:09

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了