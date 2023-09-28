藍白合？柯文哲：不講民調算哪門子合作

國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。(本報資料照片)

國民黨 與民眾黨「藍白合作」傳言甚囂塵上，民眾黨總統參選人柯文哲 競選總幹事黃珊珊昨受訪表示，柯文哲的說法，就代表民眾黨對於「藍白合」的態度；合作只談權位，不談體制和理念，是沒有意義的。被視為侯陣營鷹派的金溥聰在內部會議表示，他從頭到尾都沒反對藍白合，金更下令侯團隊「不准打柯（文哲）」

對於各種「藍白合作」的說法，柯文哲昨反嗆國民黨，「不講民調，一定要當正的，算哪門子合作？」他還提出，合作要有共識，必須是理念的結果；誰配誰若只是權位分配，沒辦法感動人民，老百姓也不會埋單。他表示，應該要先談內閣制、閣揆同意權、總統國情報告等體制問題。

對此，黃珊珊延伸解釋，要合作必須先講有沒有共同的價值和信念，而且必須自身要先努力，難道藍白合作了，就是「躺在家裡什麼都不做就能當選？」她自己過去從政一路走來，靠的就是「自身的努力」，也看過太多以為換個政黨掛國民黨、親民黨招牌就以為可以選上，結果卻落選的例子，還有「過去國親也合作過，就當選了嗎？」

國民黨總統參選人侯友宜 則說，他和柯在雙北有合作、都是朋友，「平常互動很自然」。國民黨主席朱立倫說，國民黨從不放話，而是不斷和民眾黨對話，希望先堆疊氣氛，最後努力達到目標。

據了解，金溥聰在內部會議表示，他從頭到尾都沒反對藍白合，金更下令侯團隊「不准打柯（文哲）」，金說，他從來都沒變，只是在等待最佳時機，要隨時因應局勢變化調整，他認為，時間是站在侯友宜這邊，侯還有支持度往上的空間。

金溥聰也分析，藍白合則兩利，分成兩害，侯、柯現在的底線都是不當副手，兩邊在各自內部團結的考量下，都會說要選總統，但雙方都釋出善意，相信也會有合作的默契，「那就順其自然，大家先各自拚一下」，接下來再談合作，等待水到渠成時。

他也說，侯柯是當事人，要不要合作，他們的想法最重要，旁人摻和，反而不是好事，大家在思考在野合作時，一定要以大我為重，如同朱立倫一再呼籲的，放下小我，以成大局。