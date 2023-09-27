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聯合報民調：區域立委、政黨票 國民黨均領先

台灣新聞組／台北27日電
2024立委選舉選情 資料來源／聯合報系民意調查中心
2024立委選舉選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

本報系聯合報立委選情調查發現，國民黨在區域立委獲得二成六的支持，高於民進黨的二成二；不分區立委政黨票，國民黨也以三成的支持度，小勝民進黨五個百分點。學者認為，未來國會可能呈現三黨不過半，台師大政治學研究所退休教授曲兆祥分析，下屆總統或須面臨「朝小野大」，可能要想辦法組成聯合政府。

距離明年立委選舉只剩三個多月時間，觀察區域立委選情現況，如果明天投票，目前有二成六選民表示會投給國民黨的立委候選人，民進黨居次，獲得二成二選民青睞，台灣民眾黨則獲得5%的支持，其他政黨立委候選人的選票浮現不多，支持度合計不超過2%，3%會投給無黨籍候選人，四成四尚未決定區域立委支持人選。

分析顯示，國民黨支持者有七成四力挺國民黨立委候選人，民進黨支持者則有六成七擁護民進黨區域立委，民眾黨支持者僅三成五支持自家立委，二成二青睞國民黨，8%會投民進黨；中立選民中，國民黨和民進黨立委分獲一成三及9%的支持，逾七成未決定人選。

不分區立委選情方面，也是以國民黨的不分區立委政黨票所獲支持最多，支持度三成；民進黨居次，獲得二成五選民青睞，台灣民眾黨則獲得一成選民支持，其他政黨支持度目前都低於5%的分配門檻，要爭取不分區立委席次仍有待努力。不過，仍有三成一未決定政黨票投票對象，未來選票流向值得關注。

分析顯示，國民黨支持者有八成一會將政黨票投給國民黨，民進黨支持者則有七成八會投給民進黨，民眾黨支持者六成一會將政黨票投給民眾黨，一成九青睞國民黨，5%會投民進黨；中立選民中，國民黨獲得二成政黨票奧援，高於民進黨的一成二和民眾黨的7%。

曲兆祥分析，聯合報民調結果，在考慮機構效應及誤差範圍後，與日前台灣民意基金會的民調呈類似趨勢，未來國會可能呈現三黨不過半；倘若是國民黨最大，國民黨有無辦法結合比如民眾黨？反過來說，民進黨與民眾黨合作也有可能。

針對此次民調結果，國民黨表示，民眾的訴求很簡單，就是希望政黨輪替；民眾黨表示，雖然選舉資源不比藍綠，但民眾黨立委參選人仍勤跑基層，努力宣傳理念，盼為選舉文化注入新風貌。

民進黨立委鍾佳濱則說，沒有危機意識的陣營，一定會遭遇到危機，民進黨向來不會對選舉過度樂觀，或是掉以輕心，目前整體來看還是很有信心。

國民黨 民進黨 民調

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