新聞評論／侯扛起新北的事 台灣有事不干賴的事

國民黨總統參選人侯友宜25日起請假參選，他向新北市民道歉，並強調「新北有事，還是侯友宜的事，永遠不會忘記我對新北市民的承諾與責任」。(記者侯永全／攝影)

新北市長侯友宜 25日向市民道歉，因為要離開新北市政一段時間，但他承諾「新北有事，還是侯友宜的事，我永遠不會忘了對新北的責任。」相較之下，從疫情、黑金、缺蛋等爭議，似乎都跟當過行政院長和副總統的賴清德 無關，台灣有事，都是別人的事。

新北市400萬人口，不僅是全台第一大都，更是侯友宜的「本命區」，幅員遼闊的新北正是台灣的縮影，侯友宜請假的113天，難保不會出現重大的天災人禍，侯友宜一邊跑選舉、一邊還要顧新北，即使請假參選，仍要保持「二刀流」模式。

新北市議會26日開議，綠營早已磨刀霍霍，11位民進黨 議員日前大陣仗砲轟，就是要給侯友宜下馬威；民進黨中央接棒開火，抨擊侯友宜藐視議會、無視市民承諾，創下民主及責任政治的最壞示範。侯友宜訪美後民調逐漸回溫，可以預見，「每日一侯」將成為民進黨選戰標配。

民進黨最高戰略目標就是把侯友宜「鎖」在新北市，一方面把新北市和侯友宜畫上等號，只要新北出包，就是侯友宜出包，綠黨公職必無所不用其極「封侯」，讓侯友宜無法像賴清德一樣全台跑透透；另一方面民進黨卻把新北視為化外之地，彷彿非民進黨執政的縣市，就不是蔡政府的國境，無視「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」，非我族類、黨同伐異。

民進黨公職和網軍側翼圍剿侯友宜，加上泛藍持續分裂、藍白整合困難，在農業部前部長陳吉仲請辭獲准後，賴清德可以持續「躺著選」，拔劍四顧心茫茫，蔡政府執政末年，「討厭民進黨氛圍」再起，但遍地烽火似乎都跟賴清德無關。「蛋荒」成為民怨之首，賴清德刻意保持安全距離，形塑「討厭民進黨、討厭蔡英文，不等於討厭賴清德」印象。

不過，台灣民意基金會25日發表「蔡英文總統聲望」最新民調，48%民眾不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，不贊同比贊同多了9.8個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，蔡英文再度陷入新的執政困境，除了流失200萬贊同她的選民，不贊同者也增加115萬人；所有跡象都顯示，近期進口雞蛋風暴已釀成執政黨的系統性危機，從農業部、陳內閣到蔡英文總統，無一倖免，甚至衝擊賴清德選情。

侯友宜一肩扛起「新北有事，就是侯友宜的事」，畢竟請假中的新北市長仍有市長職責，不容切割。相較之下，卸任九個多月的台北市前市長柯文哲日前被問到基泰民宅倒塌爭議時，柯文哲說，「我已經很久沒當台北市長了，所以現在只是一般市民」，這番談話引發「甩鍋」批評；但同為醫界出身，外科的柯文哲甩鍋功力顯然遠遠不及內科的賴清德，面對執政民怨，賴清德政治甩鍋和醫師切割的雙重功力，難怪讓對手連車尾燈都看不到。