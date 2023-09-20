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臭蛋衝擊選情 綠委：陳吉仲下台 早點止血也好

台灣新聞組╱台北20日電
彰化有一處倉儲發現328萬顆進口蛋即期待銷毀。(圖：彰化縣衛生局提供 )
彰化有一處倉儲發現328萬顆進口蛋即期待銷毀。(圖：彰化縣衛生局提供 )

進口蛋風波延燒，新北衛生局宣布查獲「福商勝蛋品公司」混合進口蛋和國產蛋加工製成液蛋，產地卻標示台灣，還流向雙北四家團膳業者，已知至少20家暑期輔導班、至少900名學生入肚。農業部長陳吉仲19日道歉辭職盼止血，民進黨北部立委認為，北部選情與輿論風向息息相關，該事件短期內已有所影響；中南部立委則認為，對選情影響不大，不過行政院周五是否能說清楚爭議，將是補破網的關鍵。

立法院周五開議，行政院長陳建仁將進行進口雞蛋專案報告，有民進黨立委私下說，進口蛋爭議確實已影響到選情，「陳吉仲此時下台，早點止血也好。」

台北中國時報報導，北部立委認為，近期進口蛋風波已對選情造成影響，尤其在五五波的選區，易受空戰影響，因此目前最重要的是，農業部要把事情說清楚，大眾有了對等資訊才能判斷誰對誰錯，特別是國民黨喊「支持陳吉仲就是票投民進黨」的話術，恐影響到選民。

綠營幕僚觀察，中部以北地區今年初缺蛋嚴重，消費者首當其衝，中南部因鄰近產地，加上人口相對少，對進口蛋爭議，感受較不強烈，因此對不同地區立委的選情衝擊各有差異，這也是大家選擇在此刻噤聲，避免節外生枝。

本報系聯合報報導，國民黨總統參選人侯友宜呼籲，人民最關心的是食安問題，到底是否有逾期的蛋流入市面讓大家食用，從進口到流向、如何保障食安，要給人民一個清楚的交代。

民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人吳怡萱說，現在看到民進黨總統參選人賴清德民調失血，想避「仲」救「清」（賴清德），但人民已經對民進黨毫無信心。

民眾黨立委張其祿說，陳吉仲已無能力解決問題，早就該走了，陳吉仲也應接受調查。時代力量立委陳椒華說，陳吉仲請辭無助於釐清爭議，真正逼退陳的原因是民進黨內派系鬥爭。民進黨立委鍾佳濱表示，「這件事情不是對錯的問題，民主政治就是向選民負責」，肯定陳吉仲擔任政務官的風骨。

民進黨 賴清德 國民黨

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