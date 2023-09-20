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蘇貞昌震怒不敵現實 陳吉仲按劇本下台

記者 丘采薇
進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲（左）和中央畜產會董事長林聰賢（右）雙雙請辭獲准。(本報資料照片)
進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲（左）和中央畜產會董事長林聰賢（右）雙雙請辭獲准。(本報資料照片)

進口蛋風暴讓蔡政府壓力到達極限，執政高層核心圈多認為陳吉仲應該請辭負責；府院高層原設定三個請辭時間點，本周日若無行政院前院長蘇貞昌「驚天一怒」，政院當天就會准辭，因此與其說陳吉仲「請辭獲准」是派系鬥爭，不如說是陳吉仲的「准辭」被攔截。19日的請辭獲准，也是「按劇本演出」。

據了解，為解決進口蛋導致的民怨，府院高層17日早上曾在總統官邸舉行會議，由陳吉仲提出說明，當時陳吉仲沒有正式提辭呈，僅口頭強調願意負起政治責任，府院高層未置可否。

17日傍晚五時許，有媒體報導陳吉仲請辭獲准，但前閣揆蘇貞昌立刻跳出來批評黨內放話，稱「陳吉仲沒有提出辭職書、蔡總統也沒准」，讓原本掙扎的府院高層進退兩難，最後決定踩剎車，接著由行政院發聲明強調「沒有請辭獲准情事」。

陳吉仲和蘇貞昌感情深厚，不只是長官和下屬關係，彼此還有些故事。兩人都是屏東人，蘇貞昌曾在內部會議透露，他母親蘇江清蓮是小學老師，在屏東教過陳吉仲；另外，蘇第一次參選屏東縣長時曾到陳吉仲老家院子開講，陳吉仲家族有許多人都是蘇的支持者。

雖然有老長官蘇貞昌力挺，但陳吉仲的官位仍不敵「現實情勢」。執政團隊因進口蛋爭議受到極大壓力，行政院副院長鄭文燦多日來為了陳吉仲引發的相關事件奔波，始終傾向認為陳吉仲應該「負起責任」；尤其，陳吉仲每次說明都不夠簡潔，未掌握黃金時間危機處理。

府院高層規畫陳吉仲三個「下台時間點」分別是9月上旬、18日、21日，在蘇貞昌驚天一怒後，未讓陳吉仲請辭獲准，反而引發黨內譁然；因此，昨天一整天的鋪排其實就是陳吉仲下台前奏，陳吉仲上午及傍晚兩度鞠躬道歉、晚間請辭、政院隨即核准，生效日21日，正是府院高層規畫的第三個請辭時間點。

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