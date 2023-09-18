監察院回馬槍打審計部 擔心影響總統選情恐是潛台詞

監察院長陳菊關切審計報告。(本報資料照片)

審計部每年提出中央政府總決算審查報告書，因為直指預算 執行缺失，形同揭穿蔡政府「國王新衣」，卻也為自己惹上「被關切」的麻煩。其實，綜觀近年審計報告，今年並無特別偏頗之處，皆是獨立監督，幫人民看緊荷包。為何在今年反成政府公敵？擔心影響總統大選選情恐怕才是眾監委們沒說出口的潛台詞。

審計報告向來僅作客觀的數據呈現，得出客觀結論，何錯之有？對於外界指教，審計部並非全然無動於衷，若有引述資料錯誤狀況，報告寫A，報導卻寫B，還是會澄清、說明。然而，從監察院長陳菊詢問至今，審計部仍沒有發出一篇澄清新聞稿，這豈不是證明了外界所引述資訊無誤？

決算報告最大的價值在於，許多不利於蔡政府的統計數據，近年來不是被封存，就是媒體、民代難以索取，根本無從監督政府。累積多時，審計部報告中一次掀開潘朵拉盒子，輿論因而遍地炸鍋。

人民是國家的主人，有權知道政府在做什麼，且有權監督政府施政。監察院主要職權既是監督政府施政有沒有違法或失職，審計部又是監察院中重要的獨立行使職權的部門，按理說，決算報告完成後，監察院應主動舉行記者會，站在人民的立場監督政府施政，豈有反過頭來質疑審計部審查報告之理？如此豈非跟政府站在同一邊，這樣的監察院，還有何「監察」功能可言？

蔡政府任內，獨立機關劣化，從NCC、中選會到監察院，淪為替執政黨服務斑斑可考，陳菊言必稱尊重審計部獨立行使職權，但院會發言加上多位監委的輪番「關切」，對平時無涉政治的審計長而言，已是不可承受之重。