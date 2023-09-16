副手鎖定鄒開蓮？柯文哲：最後一秒就知道答案

高雄苓雅區昨發生疑似預謀砍殺鄰居夫妻的二死命案。民眾黨總統參選人柯文哲 昨表示，這就是社會安全網的問題，平常行為怪異的人，就要有社會安全網去發現這種人，事前處理掉。至於傳出柯營鎖定曾任奇摩總經理的鄒開蓮位副手搭檔，柯文哲請大家不要亂猜，最後一秒就知道答案。

針對高雄凶殺案，柯文哲表示，這就是社會安全網的問題，其實平常還是要預防，平常行為怪異的就要有社會安全網去發現這種人，事前就要先處理，如果真的發生是措手不及。

柯昨晚出席東方領袖講座演講批評，農業部長陳吉仲遇到問題只會做補貼，其他什麼事情都不會做，對國家傷害太大。柯文哲並說，希望下任總統只要誠實一點，不要貪汙，意識形態不要太強就好。

柯妻子陳佩琪昨也接受網路節目訪問稱，柯有兩大特質，認真工作、不貪汙，無論當醫生、市長還是總統，這兩點都很重要。陳佩琪說，她對柯文哲選情有信心，會義無反顧幫忙總統選舉。

對於副手傳將邀請鄒開蓮，柯說，期間會多方徵詢，從鴻海創辦人郭台銘 副手賴佩霞 的例子就知道，不要亂猜，最後一秒就會知道。

鴻海創辦人郭台銘的副手搭檔賴佩霞學歷引發質疑。賴佩霞昨透過郭台銘競辦發出聲明表示，她的學經歷背景從未有任何隱瞞或扭曲，赴哈佛大學進修本來就是短期班，未曾表示取得學位，而廣州暨南大學博士學位既有正式文件證明，且有博士論文可供查證。郭台銘昨僅說，前天在演講稿很清楚說明，一切以前天的說法為主。

賴佩霞也強調，個別人士對於廣州暨南大學的主觀評價，社會自有公評，但後續也會依據「大陸地區學歷採認辦法」等規定，申請相關的查驗公證事宜。

至於賴佩霞具有美國籍，郭台銘競辦發言人黃士修昨表示，因這次副手保密到家，絕大多數的幕僚都是當天才知道人選是賴佩霞，郭辦到宣布副手當天才知賴有美籍。

郭台銘昨也表示，賴佩霞已向ＡＩＴ送出申請放棄美國國籍的申請書，美國ＡＩＴ也證明收到了，應該有百分之九十九點九的把握，可在法律規定期限內，讓賴佩霞取得完整登記資格，在十一月前登記時，依照法律程序完成。