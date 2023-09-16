男友干政掀波 高虹安要求首長報備挨批「本末倒置」
新竹市長高虹安近日被指控其男友李忠庭干預市政、人事，掀起輿論風波，高虹安昨天下午在臉書發出影片說明，並鞠躬致歉。高虹安重申，「李先生」未干預市政，但因與任職市府友人之間互動造成疑慮，她須為自身及市府同仁未嚴守公私分際而負起責任，並向社會大眾深切致歉。
但市議會民進黨團總召陳建名看完道歉文後，卻認為高虹安根本「本末倒置」，直言「最該約束的是李先生」，也想問高虹安市長私底下接觸李先生需要先報備嗎？
民眾黨主席柯文哲前天一度稱不知道親信干政如何定義，引發批評。柯文哲昨澄清，當時是記者堵訪他沒有搞清楚狀況，回答不精確，他當然清楚行政首長親人找局處首長談市政是不對的，民眾黨內部有相關準則，先調查、釐清，再按情節輕重處分，不會錯殺、徇私、更不會護短。
高虹安說，她從就任市長以來，市政府內包含副市長、秘書長、局處首長等人，大多數皆未與李先生接觸或交談過，僅市府極少數與李先生已有私交的舊識仍有朋友間的往來，但李未踏進市長室一步，也絕無干預任何市政決策或參與任何市府會議。如偶有在市府後方停車場等她下班，皆依規通報申請來賓車位，絕無如外界所傳擁有專屬車格。
高虹安說，從今日起，正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄情況下與李先生有任何往來。對於近期諸多紛擾及輿論，占用大量版面向社會、市民致歉。新竹市民的期待她很清楚，感謝各界批評和建言，包含文化局前局長錢康明和議員等人的監督指教。
新竹市文化局前局長錢康明近日接連在臉書發文控訴市長男友干預市政、人事等，引發輿論熱議。高虹安昨天發出道歉影片，錢康明隨後表示，「肯定市長態度的轉變」，也說明自己北上赴新竹市政府接受政風處訪談7小時，強調「守本份當個誠實人的感覺真好。」至於是否近日還會再發臉書文？是否還會和高虹安聯繫？錢康明預告，周六、周日不貼文，下周一看市府（高）是否想結束，並強調自己不會主動聯絡高，「因為已被講成如此不堪的爛」。
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